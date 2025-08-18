Zelenski se gana el elogio del reportero trumpista que le había criticado por su vestimenta 'inadecuada"

Este lunes ha tenido lugar la reunión entre el líder ucraniano, Volodímir Zelenski y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump en la Casa Blanca para discutir los términos para un posible fin de la guerra de Ucrania, que comenzó en febrero de 2022 tras una nueva invasión de Rusia de su territorio.

Los mandatarios ya habían mantenido una charla presencial en Washington este 28 de febrero, de la que no resultó ningún acuerdo de paz fructífero con el gobierno de Vladimir Putin. En esta ocasión, sin embargo, han acercado más las posturas y el fin del conflicto parecería estar más próximo. De hecho, durante su anterior visita se dieron varios episodios poco decorosos entre los líderes de ambas naciones.

Trump llegó a espetarle a Zelenski, alzando la voz, que estaba "jugando" con la posibilidad de desencadenar una III Guerra Mundial y de no agradecer lo suficiente el apoyo brindado por EE UU. Además, el mandatario de Ucrania recibió fuertes críticas por parte de Brian Glenn, comentarista conservador afín a Trump, por acudir a la reunión en uniforme militar. Al respecto, el mandatario de Ucrania declaró que dejaría de llevarlo cuando "acabase la guerra".

Sin embargo, durante la positiva reunión mantenida este lunes, Zelenski acudió en traje, lo que sorprendió a este periodista, que se deshizo en halagos hacia el ucraniano: "Presidente Zelenski, está fabuloso con ese traje". El ucraniano, con el objetivo que mostrar un cambio en el clima general, decidió asistir con una chaqueta negra formal al Despacho Oval.

Cuando el reportero le dirigió estas palabras al líder de Ucrania, Donald Trump bromeó diciendo que a él también le parecía bonito, para después señalar a este periodista e indicarle a Zelenski que "Ese fue el que te atacó la última vez". El ucraniano, tomándolo con buen humor, le devolvió un comentario negativo al periodista diciéndole "Llevas el mismo traje, yo me cambié", lo que desató la risa del aludido y otros presentes.

"Si todo sale bien, tendremos una reunión trilateral"

Antes de que diera comienzo la reunión en la Casa Blanca, Donald Trump expresó que, en su opinión, "si todo sale bien hoy, tendremos una (reunión) trilateral y creo que (con ello) habrá una posibilidad razonable de terminar la guerra cuando lo hagamos". Además, abogó por un alto el fuego de larga duración, ya que "se deja de matar gente inmediatamente", indicó.

Desde la parte ucraniana, Zelenski declaró que se encuentran listos para celebrar esa esperado encuentro a tres bandas con EE UU y Moscú. Varios líderes europeos y de la OTAN también acudieron a Washington para apoyar al presidente ucraniano en las negociaciones por la paz en Europa. Está previsto que Trump se reúna con estos mandatarios una vez finalice la charla con el líder de Ucrania