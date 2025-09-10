¿Cuántas cerillas hay en esta imagen? Hasta los más listos fallan en esta pregunta

Los desafíos visuales se han convertido en una auténtica tendencia en redes sociales. Cada día surgen nuevas imágenes que ponen a prueba la agudeza mental, la capacidad de observación y, en muchos casos, la paciencia de quienes se atreven a resolverlos. Hoy te traemos uno de esos acertijos que, aunque parecen simples a primera vista, terminan desconcertando incluso a los más atentos: ¿cuántas cerillas aparecen en la ilustración?

En la imagen podemos ver un vaso transparente colocado sobre una superficie clara. Alrededor y dentro de él se encuentran varias cerillas rojas aparentemente desordenadas. El reto consiste en contar cuántas hay en total, pero la tarea no es tan sencilla como parece.

La dificultad de este acertijo reside en los detalles. Algunas cerillas se superponen, otras se encuentran parcialmente dentro del vaso y la perspectiva juega un papel clave para confundirnos. Es normal que al primer vistazo uno se apresure a dar una cifra equivocada, pues la mente suele completar lo que cree ver sin detenerse a analizar con calma cada elemento.

Precisamente ahí está la gracia de este tipo de pruebas: obligarnos a observar de manera minuciosa, sin dejarnos llevar por la primera impresión. No basta con un simple vistazo rápido; hay que recorrer la imagen despacio y contar con lógica.

La respuesta correcta

Si te has tomado tu tiempo para repasar una por una las cerillas que aparecen en la ilustración, habrás notado que no son tantas como parecen en un principio.

Puede que algunos hayan contado más por efecto óptico, o menos al pasar por alto las que están dentro del vaso. Pero la solución es clara: son exactamente 8.