Hobbies para adultos: cómo encontrar la mejor afición para ti

Nuestros primeros antepasados no disponían casi de este privilegio del que ahora disfrutamos llamado 'tiempo libre', ya que debían dedicarle muchas horas del día a diferentes tareas para su supervivencia. A media que las civilizaciones y el trabajo se fueron dividiendo y especializando, las personas lograron aumentar su productividad, con lo que pudieron comenzar a disfrutar de periodos más largos de descanso.

Ya no somos cazadores-recolectores y por suerte disponemos de bastante tiempo libre, tanto que a veces nos cuesta saber qué hacer con él. No tener ninguna tarea pendiente ni afición en la que emplear nuestra energía mental puede llegar a ser frustrante. Ya lo dijo el pensador y científico Blaise Pascal, que "toda la desdicha de los hombres se debe a un solo motivo: que no sabe permanecer en reposo en una habitación".

Es cierto que cuando no se tiene objetivo ni pasatiempo concreto uno puede acabar por sentirse 'ocioso', es decir, lleno de energía, pero sin un rumbo fijo ni una vía para canalizarla. 'Estar mano sobre mano', como suele decirse, puede resultar reconfortante y reparador tras largas jornadas de trabajo, pero la ausencia de toda ocupación acaba por hacernos caer en el hastío absoluto.

Aburrimiento PEXELS (cottonbro studio)

Los famosos 'ninis' (ni estudia, ni trabaja) de los que se hablaba antes de la crisis de 2008 son una versión más reciente y venida a menos de los jóvenes hijos de aristócratas, que tenían 'la vida resulta' y por eso ocupaban su tiempo con hobbies y aspiraciones poco rentables. La clave para el equilibrio queda entonces en trabajar, pero dejando un pequeño espacio para el merecido y necesario descanso.

Está demostrado de realizar actividades que nos relajen y nos despejen o estimulen la mente en tareas distintas a las laborales durante el tiempo libre repercute de forma positiva en el rendimiento general y la salud. Con los años los gustos cambian, y a veces puede costarnos encontrar una nueva afición que nos apasiones sobre la que volcar nuestras energías. Es por esto que hemos desarrollado una pequeña guía para mentes inquietas que deseen empezar una actividad.

Hobbies para adultos: cómo encontrar la mejor afición para ti

De niños tenemos menos responsabilidades y obligaciones que atender, por lo que es más fácil encontrar aficiones con las que pasar el tiempo. Pero cuando llegamos a la vida adulta, el trabajo y los compromisos nos dejan menos espacio posible para encontrar en qué emplear nuestro recreo. Hay muchos tipos de hobbies que se adaptan mejor a un tipo u otro de personalidad y forma de ser.

Aficiones creativas: son perfectas para aquellas personas a las que les gusta ver el progresos de sus habilidades en determinada tarea. No solo estimulan la mente, sino que además dejan un producto final para el recuerdo y sentirnos orgullosos de nuestro esfuerzo. Requieren algo de destreza que se va consiguiendo con la práctica, pero no grandes esfuerzos físicos.

Aficiones deportivas: ideales para gente físicamente muy activa, ayudan a combatir los nervios y mantenerse en forma. "Mens sana in corpore sano" que decían los romanos, o sea, cuidar tanto la salud de la mente como del cuerpo.

Aficiones intelectuales: llevan a un crecimiento personal y una mejor forma de comprender el mundo. Se recomiendan para personas con gran creatividad que experimenten la necesidad de expresar lo que sienten y reflejarlo exteriormente.

Aficiones de coleccionismo: hay quien siente una especial atracción en el estudio y acaparamiento de cierta clase de objetos, como sellos, monedas, ropa o cromos deportivos.

Aficiones relajantes: son las más recomendables para quien necesite momentos de calma y desconexión del ruido externo y el ajetreo de la vida cotidiana. Requieren de poca actividad física, pero mucha paciencia y cuidado con los detalles. También son buenas para las personas con problemas de falta de concentración.

Aficiones solidarias: algunas personas deciden emplear su tiempo libre ayudando a los demás o colaborando con asociaciones sin ánimo de lucro cuya única finalidad es mejorar la vida de gente más necesitada o en situaciones complicadas.

Además de estas tipologías, donde un 'hobby' puede encajar en varias, es fundamental elegir si se prefiere realizar la actividad al aire libre o en un espacio cerrado. Por otra parte, hay personas que prefieren usar su tiempo libre en soledad y otras que necesitan la compañía de los demás para animarse a continuarla y no desistir.

Conviene ser sincero respecto al nivel de tiempo y dedicación que se le quiera dedicar a una afición, así como del nivel de maestría que se quiera alcanzar, para elegir la vía más adecuada de practicarla. No es lo mismo redactar historias en casa que apuntarse a un curso de escritura creativa y auto publicación, por ejemplo. Si solo de desea escribir para uno mismo, quizá lo más lógico sería practicarlo como amateur y no forzarse a más. Los hobbies muchas veces se abandonan por exigirse a uno mismo más de lo que está dispuesto a comprometerse con ellos.