Diciembre y el invierno ya están, como quien dice, 'a la vuelta de la esquina', lo que implica el inicio de una temporada de ocio dentro de casa. Si bien los videojuegos son un mercado que ya mueve más dinero a nivel mundial que otros mercados como el cine o la música, le está saliendo un gran competidor: los juegos de mesa, que cada día captan nuevos 'adeptos'.

Y es que por muy increíble que pueda ser la aventura gráfica que ofrezca una pantalla, nunca podrá vencer a los sentimientos que se generan en un grupo de amigos al compartir un juego de mesa: los engaños, las bromas e inclusa la propia 'fisicidad' del formato son insuperables. Eso mismo ya lo sabía Richard Garfield cuando en 1993 el matemático Richard Garfield cuando creó el rey de los juegos de cartas: 'Magic The Gathering'.

Este profesor de matemáticas pudo intuir el éxito de su proyecto cuando aún estaba en fase de desarrollo. Cuando 'Magic' no eran más que unos folios impresos de prueba que Garfield le dio a probar a sus amigos, estos ya se mostraron encantados con él: era adictivo, querían más. Y es que más de tres décadas después, 'Magic The Gathering' se ha consolidado como el juego de cartas de referencia a nivel mundial, y así se mantiene.

Cartas 'Magic: The Gathering' UNSPLASH (Ryan Quintal)

Muchas son las personas que ya probaron 'Magic' cuando eran niños o adolescentes, pero que después le perdieron completamente la pista. Pues bien, este juego de cartas está más vivo que nunca, y sigue siendo tan divertido y fantasioso o más que hace 31 años. Para todos aquellos que estén pensando en darle una nueva oportunidad, hemos elaborado una pequeña lista con las dudas más frecuentes y consejos para jugarlo.

Cómo volver a jugar 'Magic the Gathering': guía para iniciarse en el mundo de este juego de mesa

En tanto tiempo, se han llegado a imprimir ya más de 20.000 cartas 'Magic' distintas, con diseños y mecánicas únicas. Lo bueno de este juego es que cada año salen varias expansiones nuevas con cientos de cartas innovadoras. Pero para los que todavía no están en 'el mundillo', puede parecer un tanto abrumador. Por eso conviene tener pequeñas nociones antes de jugar.

Uno puede vencer en 'Magic' a cualquier enemigo que se ponga por delante con ejércitos de elfos, trasgos, hadas o incluso cangrejos o gatos. O tal prefiera destruir las esperanzas del rival cuando llegue el momento indicado lanzado poderosas descargas de rayos que le pillen desprevenido. A día de hoy es tan diverso y existen tantas formas de jugarlo, que las posibilidades son infinitas.

Hechicero oscuro PIXABAY (jcoope12)

¿Cómo se juega a 'Magic'?

Este juego se basa en un enfrentamiento entre hechiceros, que deben lanzar sus mejores conjuros para derrotar al rival. Cada jugador comienza la partida con un total de 20 vidas y armado de su propio 'mazo' de cartas, y su objetivo es reducir a 0 las 'vidas' del contrincante a través de sus hechizos. Existen conjuros, encantamientos, artefactos y criaturas mitológicas que cada jugador puede invocar por turnos para que le ayuden en su tarea.

Antes de empezar se tiran dados par decidir el orden de salida, y después cada participante comienza robando siete cartas de manera aleatoria. En cada uno de los turnos, los jugadores deben tomar una carta de su mazo y decidir qué hechizos juegan de su mano para ganarle la carrera a sus rivales. Existen cientos de estrategias distintas.

¿Es muy complicado aprender a jugar?

Con unas pocas indicaciones básicas que se aprendan, en un par de horas se puede comprender el funcionamiento general de este juego. Y aunque al principio cuesta más entenderlo, a medida que uno va descubriendo nuevos trucos o mecánicas se 'engancha' más y más, y termina resultando adictivo. Se trata de un pasatiempo que premia mucho la creatividad y el empeño que le ponga cada jugador en conocer estrategias.

No es un juego sencillo al estilo 'piedra, papel, tijera', y cada decisión que se toma a lo largo de la partida puede afectar a la evolución futura del enfrentamiento. En un mismo mazo pueden existir varios planes de juego o condiciones de victoria alternativas. Esto, sumado al factor aleatorio del propio robo de cartas, hace que no haya un ganador claro de la partida hasta que esta se va desarrollando.

Dados PEXELS (Armando Are)

¿Cuál es la mejor forma de aprender a jugar 'desde cero'?

Wizards of the Coast, la empresa que posee 'Magic: The Gathering' (y también 'Dungeons&Dragons') lanza todos los años varios productos enfocados a los nuevos jugadores, para facilitarles todo lo posible la entrada al increíble mundo de los hechiceros. Existen multitud de mazos ya 'preconstruidos' que vienen listos para abrir y comenzar a jugar, y suelen incluir una pequeña guía de instrucciones sobre cómo aprender a jugarlo.

Esta es la opción más recomendable para quien experimenta 'Magic' de nuevas, o para quien regresa tras muchos años desconectado de este universo. A medida que uno va conociendo nuevas cartas o mecánicas, lo ideal es armarse su propio mazo según los naipes que obtenga abriendo sobres coleccionables o comprándolos sueltos (en internet o en tiendas físicas, que cada vez hay más en todas las ciudades).

¿Es muy caro jugar a 'Magic: The Gathering'?

Incluso para los que no saben demasiado sobre este juego de cartas coleccionable, es un hecho conocido que algunos de sus naipes cuestan una verdadera fortuna. El año pasado el rapero Post Malone llegó a comprar un sola carta de 'Magic' única en el mundo por más de dos millones de dólares, y no era la primera vez que se gastaba grandes sumas en este juego. Pero estas cartas tan caras solo tienen ese precio por su antigüedad o por su valor de coleccionismo, nadie en su sano juicio querría utilizarlas para jugar y arriesgarse a que se devaluaran por el uso.

Lo cierto es que 'Magic' es un juego tan amplio y versátil que permite la entrada de nuevos jugadores por un precio muy bajo: con menos de diez euros ya se puede armar el primer 'mazo' y comenzar a jugarlo. Hay algunas cartas 'más poderosas' de mayor precio, pero no son necesarias en absoluto para empezar. Lo bonito de 'Magic: The Gathering' es que hasta un novato puede vencer a un jugador veterano con un poco de esfuerzo y el azar de su lado.