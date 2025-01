Uno de los aspectos más curiosos y llamativos de España es la cantidad de calificativos que, aunque no estén recogidos en el diccionario de la Real Academia Española (RAE), utilizamos a diario de forma cotidiana. Nuestro lenguaje posee una increíble plasticidad y capacidad de adaptación, lo que ha favorecido la aparición de miles de adjetivos de lo más originales.

En cada región del país se han generado términos distintos y, aunque gran parte se usan en forma de chanza o para indicar una cualidad poco deseable, no siempre es así. Uno se sorprende cuando viaja por su propia nación, entra en un establecimiento y alguien se refiere a él con un calificativo que no había escuchado antes. Sin el contexto ni el conocimiento adecuado, es complicado saber a bote pronto qué querrá decir con ello el paisano.

Test de lengua: ¿Deberías ofenderte si un castellano-manchego te llama 'ánsaro'?

Para el juego de hoy, les pedimos que se imaginen que están visitando la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y escuchan que alguien se refiere a ustedes con el calificativo de 'ánsaro'. Es complicado adivinar a la primera su significado, pero que para ponérselo más fácil, se les presentarán cuatro opciones, y deberán escoger de entre ellas la única correcta. Pero cuidado: alguna de estas soluciones podría ser trampa o estar pensada para confundirles.

La Bandera de Castilla-La Mancha: su origen, colores y significado PeakPx

Deberán echar mano de su mejor intuición lingüística para acertar cuál es la solución correcta entre las siguientes cuatro opciones:

A) Dícese de la persona que mide con excesivo cuidado todo posible gasto, que da una importancia excesiva a cualquier pormenor.

B) Persona que tiene muy poca gracia en general, especialmente en el vestir. Dícese de aquel que anda de forma desgarbada. Que no tiene elegancia, ni estilo.

C) Dícese de aquel que habla demasiado o que hace pública información que debería ser más reservada; de quien toda su comunidad conoce aspectos sobre su vida privada.

D) Sujeto perezoso y cobarde, también pude utilizarse para referirse a una persona tramposa y desleal por naturaleza.

Soluciones:

La opción 'A)' hace referencia a un localismo de castellano-manchego, pero a uno diferente: "cicatero". Lo mismo ocurre para las opciones 'C)' y 'D)', que se refieren a los términos "pregonao" (o "pregonado") y "maula", respectivamente. Todas estas respuestas estaban colocadas a modo de anzuelo ya que, si bien son localismos propios de Castilla-La Mancha, no corresponden a la palabra que planteábamos.

La única respuesta correcta es, por lo tanto, la opción 'B)': 'Ánsario', "Persona que tiene muy poca gracia en general, especialmente en el vestir. Dícese de aquel que anda de forma desgarbada. Que no tiene elegancia, ni estilo". Esta es la definición que da del término el repertorio manchego de términos locales 'El Bienhablao', del que ya hemos hablado otras veces en LA RAZÓN por su originalidad.

TE INTERESA: Así es 'El Bienhablao', el diccionario propio de Castilla-La Mancha

Se cree que este término podría provenir del latín 'anser', que significa "ganso". La palabra pasó al castellano antiguo como "ánsar" o "ánsaro", manteniendo el mismo significado. Aunque hoy en día "ganso" es más común, "ánsar" se sigue utilizando, sobre todo en un contexto más técnico o literario, para referirse a gansos silvestres o migratorios. En Castilla-La Mancha, sin embargo, lo emplean como descalificativo, luego sí sería un motivo de ofensa si lo usan para referirse a alguien.

¿Qué es un 'localismo'?

Se conoce como 'localismo' a los vocablos o locuciones que solo tienen uso en un área restringida. Hoy en día, con las nuevas tecnologías y las redes sociales hemos asistido a una capacidad de comunicación sin precedentes en la historia. Al multiplicarse las interacciones con habitantes de otras ciudades o regiones, muchas personas se han dado cuenta de que algunas palabras que utilizaban en su día a día son desconocidas fuera de su ámbito local.

Castilla la Mancha es una de las regiones vitivinícolas más importantes de España y del mundo y ofrece una variedad de bodegas para visitar La Razón

Sin embargo, al compartirse, muchas de ellas llaman la atención y pasan a ser utilizadas fuera de la región, por lo que pierden en parte de localismo en área limitada y se usan en otras partes. Aun así, existen todavía cientos si no miles de palabras de las que nos sorprendemos al descubrir que compatriotas de pocos kilómetros más allá de nuestras ciudades o provincias no conocen su significado.

Aunque se intente ocultar la procedencia por algún motivo, lo cierto es que se transmite tanta información en la forma de pronunciar las palabras como en los propios términos en sí que se escogen. Entonces, la elección por un verbo o un sustantivo al hablar puede delatarnos como 'autóctonos' de una ciudad o región concreta.

Beneficios de los pasatiempos para la salud

Si no se juega o realiza alguna clase de entretenimiento, el cerebro se atrofia, es como un músculo que no se trabaja y queda débil por el desuso. Por este motivo, no deben verse jamás como una pérdida de tiempo, imagínese un test visual como una "flexión mental".

Un error muy común entre la gente muy ocupada es no permitirse un momento de desconexión del estrés y la responsabilidad. A través de los pasatiempos se estimulan ciertas áreas cerebrales. Además de un entretenimiento, son una buena forma de dar rienda suelta a la mente para concentrarse en otra tarea, refuerce nuestras capacidades mentales de agudeza o intuición.

Otros grandes beneficios de los pasatiempos son los siguientes:

Alivian el estrés y la ansiedad. Especialmente en momentos de espera o tras dosis fuertes de tensión.

Ayudan a la concentración. Requiere mantener el foco en una tarea concreta que demanda nuestro interés.

Mejoran la agudeza mental. Está más que probado que los pasatiempos contribuyen a entrenar la capacidad de resolver problemas.

Aumentan la capacidad de improvisación. Mediante estos juegos, de adquiere un mayor dominio de la espontaneidad y la originalidad a la hora de actuar rápidamente.