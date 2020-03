Klopp echa la culpa de la eliminación del Liverpool frente al Atlético al coronavirus

El técnico del conjunto inglés ha concedido una entrevista a los medios oficiales del club en la que ha señalado que la pandemia de coronavirus hizo que fuera “realmente difícil” prepararse para el partido de vuelta de la Liga de Campeones frente al Atlético de Madrid. El Liverpool de Jürgen Klopp se impuso 1-0 consiguiendo llevar la eliminatoria hasta la prórroga, donde dos goles de Marcos Llorente hicieron inútil el tanto de Firmino.

“Hace sólo dos semanas, pero parece que fue hace mucho tiempo que jugamos al Atlético de Madrid. Recuerdo, todos sabíamos sobre la situación con el coronavirus en todo el mundo, pero todavía estábamos en nuestra burbuja. Y no lo teníamos en la cabeza”, ha dicho Kloop en la web del Liverpool.

La preocupación de Jürgen Klopp por lo que estaba sucediendo en Madrid con el coronavirus

“Jugamos el partido de Bournemouth el sábado, lo ganamos, luego el domingo, el City perdió, así que la información para nosotros fue dos victorias. Pero luego, el lunes por la mañana, me desperté y escuché sobre la situación en Madrid, que cerrarían las escuelas y universidades desde el miércoles, así que fue realmente extraño prepararse para ese partido, para ser honesto”, ha añadido el técnico alemán.

“Usualmente no lucho con las cosas que me rodean, puedo construir barreras de derecha a izquierda cuando me preparo para un partido, pero en ese momento fue realmente difícil”, ha agregado Jügen Klopp. Por último, sobre la actual situación, ha añadido: “Nadie sabía exactamente, y nadie sabe exactamente, cómo continuará”