Aduriz está dispuesto a aplazar su retirada para jugar la final de Copa con el Athletic

El delantero del Athletic Club Aritz Aduriz ha asegurado este miércoles que lo que más le gustaría sería despedirse del fútbol y de su actual club en la final de la Copa del Rey que deben disputar contra la Real Sociedad, por lo que pediría alargar su contrato y aplazar su adiós definitivo hasta después de ese partido, cuya fecha está en el aire debido al parón de competiciones por el coronavirus.

“No es una decisión que sólo dependa de mí, tendría que estar de acuerdo el Athletic. Si por mi parte fuera, no hay cosa que me gustaría más que poder jugar y estar en esa Copa. No hay ni una mínima duda de que es lo que más me gustaría”, reconoció en una rueda de prensa con medios y aficionados a través del canal de Youtube del Athletic.

Aduriz prolongaría su contrato con el Athletic para disputar la final de Copa de manera temporal

Eso sí, opinó que no le gustaría a nadie que Aritz Aduriz fuera “eterno”. “Todos necesitamos cambios y caras nuevas. El Athletic está por encima de nombres, personas y jugadores. Esos cambios son necesarios, es un proceso natural. Nadie quiere ver siempre a los mismos jugadores, al final nos aburriríamos”, apuntó distendido, dejando claro que esa prolongación del contrato sería temporal, en todo caso.

Y, de cara al futuro post retirada, el veterano jugador cree que seguirá vinculado al fútbol. “El balón fue mi primer amor. Al final el fútbol ocupa una parte importante en mi vida y en el futuro lo ocupará igualmente, no sé cómo. Pero de alguna forma u otra seguiré ligado al fútbol. Necesitaré un tiempo de reflexión y de intentar hacer otras cosas que no he podido hasta ahora, pero en el futuro tendré algún vínculo con el fútbol”, recalcó.

De todos modos, Aduriz no considera que “lo más importante ahora mismo” sea su adiós o el fútbol. “Hay cosas muchísimo más importantes a solucionar, y con la ayuda de todos lo vamos a solucionar y vamos a seguir adelante. Es lo que pienso ahora”, destacó.

El guipuzcoano tiene en mente la difícil situación actual, y por ello opina que el foco debería estar en la lucha contra el coronavirus. Aún así, reconoció que todavía sueña con levantar esa Copa del Rey. “Lo que queremos todos es que se pueda dar esa posibilidad de ganar. Me daría igual quién metiera ese gol, lo más importante es poder vivir una final de esa magnitud, este equipo lo merece. Ganar con el Athletic es con lo que todos soñamos”, se sinceró.