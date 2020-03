Aitor Fernández se muestra dispuesto a volver al Athletic

El guardameta de 28 años del Levante ha hablado de los rumores que dicen que podría regresar al Athletic en verano. Aunque no sabe si éste movimiento podrá darse ahora, Aitor Fernández tiene intención de regresar algún día a la que fue su casa tal y como ha reconocido.

“Estoy muy feliz aquí, también mi pareja; me siento orgulloso de la temporada. Que haya clubes interesados en ti dice que tu temporada está siendo buena. En algún momento de mi carrera deportiva, ya que llevo mucho tiempo fuera de casa, me gustaría volver a mi casa. Pero no sé si es el momento o no, habría que valorar muchísimas cosas”, ha dicho el portero del Levante al ser cuestionado por el Athletic en la Cadena SER.

Además del Athletic, Real Sociedad y Betis amenazan la continuidad de Aitor Fernández en el Levante

Tal y como hemos contado en LAOTRALIGA, el guardameta guipuzcoano cuenta con varios pretendientes en LaLiga Santander. La Real Sociedad no renovará a Miguel Ángel Moyá y piensa en Aitor Fernández como su recambio. Donde más opciones tendría de ser titular el portero del Levante sería en el Betis. El conjunto verdiblanco está dispuesto a pujar con fuerza por un nuevo guardameta y, aunque suena con fuerza Rui Silva, el meta del Levante también es una opción. No obstante, Athletic, Real Sociedad y Betis solo intentarán el fichaje de Aitor Fernández si el cuadro granota accede a negociar por debajo de los 30 millones que figuran en su cláusula de rescisión, algo probable ya que está obligado a vender para poder ajustar sus cuentas.