Saúl Ñíguez habla de su no convocatoria con la Seleción

A falta de menos de un año para la Eurocopa, la Selección ha arrancado su andadura en la Liga de Naciones sin el centrocampista del Atlético de Madrid. Luis Enrique ha apostado por otros jugadores en lugar de por Saúl Ñíguez, algo por lo que éste ha sido preguntado.

Saúl Ñíguez: “Sólo es culpa mía que no vaya a la Selección”

“Al final la Selección viene de lo que haga yo con el Atlético de Madrid. Si yo doy mi mejor versión tengo muchas posibilidades de ir, creo que un míster como Luis Enrique sabe lo que puedo dar, también me exige mucho porque sabe que puedo darle mucho, pero tengo que estar bien en mi club. Al final si no demuestras tu mejor versión y otros jugadores sí lo hacen en sus clubes es totalmente normal que se decante por otros futbolistas. En ningún momento pienso que sea culpa del entrenador o de gente de arriba, sólo es culpa mía que no vaya a la Selección. Pero creo que si estoy bien en el Atlético, seguro que podré conseguir volver a la Selección”, ha dicho en una entrevista para MARCA.

Cuestionado por si había sido mala su temporada con el Atlético de Madrid, Saúl Ñíguez ha señalado: “No ha sido mala, pero para lo que soy yo puedo dar mucho más. Viendo lo que he dado anteriormente, puedo dar mucho más. Y como soy autoexigente creo que tengo que seguir trabajando para mejorar en muchos aspectos para poder ayudar a mi equipo y a la Selección”.