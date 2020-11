Las declaraciones de Javi Martínez que no gustarán en el Athletic

El centrocampista español del Bayern de Múnich, Javi Martínez, ha reconocido que “es increíble poder jugar otro año más” en el equipo alemán después de un verano donde estuvo cerca de salir, añadiendo que su decisión fue la acertada porque ahora está “muy a gusto y jugando minutos importantes”. Cabe señalar que Javi Martínez estuvo cerca de volver al Athletic, club que sueña con su regreso aunque el navarro ha dicho que ñe gustaría probar algo nuevo.

“En verano hubo movimientos. Se habló de que si llegaba una oferta buena para ambas partes cabía la posibilidad de salir, pero también contemplábamos la posibilidad de quedarme. Hablé con el entrenador, me dijo que confiaba en mí y me consideraba parte del equipo. Acerté quedándome, estoy muy a gusto y jugando minutos importantes. Poder jugar otro año más en este club es algo increíble”, celebró Martínez en rueda de prensa antes del duelo de este martes frente al Atlético de Madrid.

El navarro finaliza su contrato con el Bayern el próximo verano y, aunque reconoció que le "gustaría probar alguno nuevo" antes de su retirada, tampoco descarta renovar porque "pueden pasar muchísimas de aquí a junio".

"Ahora mismo estoy muy contento, igual que los nueve años que he estado aquí. La temporada pasada no jugué mucho, pero es parte del fútbol y hay que saber afrontarlo. Quizá no estaba en mi mejor momento y el equipo estaba en un nivel altísimo, así que era muy complicado entrar. Eso no quieta que hicimos una temporada increíble y acabe muy contento", indicó.

Respecto al Atlético, avisó de que es "el líder de la Liga española" (en realidad es segundo), una competición que "tiene a algunos de los mejores jugadores del mundo". "Es un equipo muy competitivo dirigido por el 'Cholo', uno de los mejores entrenadores del mundo. Se juegan la clasificación y van a estar extramotivados para dar el 200 por 100. Va a ser complicadísimo", advirtió.

Por último, Martínez se refirió a su compatriota Marc Roca y dijo que “es mentalmente muy fuerte”. “A nadie le gusta que te expulsen en tu primer partido de Champions, pero jugó muy bien. El pobre solo hizo dos faltas y las dos fueron tarjeta. No es un jugador que lleve diez partidos en Primera, lleva muchos años en el Espanyol y no hace falta motivarlo mucho”, finalizó.