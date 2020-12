Un jugador de Tercera acusa a Víctor Valdés de tratarle “como una mierda”

Sergi Moreno, el futbolista al que el técnico catalán llevó al Horta, ha arremetido duramente contra este en la primera oportunidad que ha tenido después de que el club prescindiera sus servicios. El delantero se ha mostrado muy decepcionado y dolido con Víctor Valdés en la última entrevista que ha concedido.

“Somos jugadores de fútbol, pero ante todo personas. Valdés se piensa que está jugando al FIFA, como si los jugadores fuésemos cromos”, ha comenzado diciendo Sergi Moreno en BTV sobre Víctor Valdés.

El atacante también ha criticado la situación a la que el que fuera portero del Barcelona ha abocado al Horta, séptimo en el Grupo 5 (B) de Tercera División: “La situación es inaguantable, una lástima porque había gente para luchar por todo. Pero la gente no está jugando como sabe porque hay mucha tensión”.

Así 0limpió Víctor Valdés a Sergi Moreno del Hora

Respecto a su situación, Sergi Moreno ha comentado: “Con este señor no sabía nunca a qué jugaba. Un día era un peón, otro un alfil y otra más me iba a la grada”. “Estaba realizando preparación física en el gimnasio y cuando acabó la sesión me vino y me dijo que no contaba conmigo, que futbolísticamente no era lo que esperaba, que podía recoger las cosas y marcharme. Sin previo aviso, sin advertirme antes. Que ya no me podía entrenar porque quería firmar otros jugadores. No es culpa del club. Las formas las ha perdido Valdés, no el club”, ha añadido el delantero.

Por todo ello, Sergi Moreno afirma que Víctor Valdés le ha tratado “como una mierda” y ha querido destacar “la falta de humanidad y el egocentrismo” del técnico catalán.