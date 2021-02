Bordalás tiene fecha de caducidad y posible recambio en el Getafe

Aunque Ángel Torres ha ratificado recientemente al técnico argentino, el conjunto azulón lleva cuatro derrotas consecutivas y acumula 540 minutos sin hacer un gol. Es por ello por lo que el Getafe ha decidido dar dos partidos más a José Bordalás, frente al Valencia y al Real Valladolid antes de volver a replantearse su continuidad.

Robert Moreno sería el recambio de José Bordalás en el Getafe

Así lo asegura el diario MARCA, que señala que Bordalás podría ser destituido por el Getafe si el equipo madrileño cae, o se acerca todavía más, a los puestos de descenso tras dichos encuentros. De ser así, tal y como venimos contando en LAOTRALIGA, Robert Moreno sería el favorito para tomar su relevo al frente del banquillo azulón. El que fuera seleccionador español, sin equipo tras su paso por el Mónaco, vería con buenos ojos tener su primera oportunidad para entrenar en LaLiga Santander de la mano del Getafe.

De momento, según señalaba recientemente Ángel Torres, la posible destitución de Bordalás no se ha cuestionado desde el club: “La relación está mejor que nunca y tiene todo mi apoyo, así que ¿por qué no se va a sentar en el Villamarín?”. “Yo estoy bien. ¿Por qué voy a estar mal?. Esto es fútbol y es deporte. Estamos en una situación muy chunga como país y eso es lo preocupante, que pase pronto el virus”, añadía el presidente del equipo madrileño. José Bordalás, por su parte, comentaba en rueda de prensa: “El presidente siempre me muestra su apoyo, no hace falta que me lo diga. No es necesario porque siempre me ha mostrado su apoyo desde el primer día a hoy”.