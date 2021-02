Valencia y Valladolid se quedaron con las ganas de fichar a Andrea Pinamonti

El delantero de 21 años del Inter de Milán, equipo con el que sólo ha disputado seis encuentros en el presente curso, ha estado cerca de recalar en LaLiga Santander en el mercado invernal. Si bien, como contamos en LAOTRALIGA, Ronaldo Nazario trató de aprovechar sus conexiones con la escuadra neroazzurra para llevar a Andrea Pinamonti al Real Valladolid, el Valencia también ha tratado de hacerse con sus servicios.

Descartado Andrea Pinamonti, Valencia y Valladolid ficharon a otros delanteros

Así lo ha desvelado Plaza Deportiva, por lo que el conjunto che habría solicitado la cesión del futbolista del Inter de Milán antes de lanzarse a por Patrick Crutone. No obstante, el equipo italiano se ha negado a desprenderse de Andrea Pinamonti, lo que ha hecho que el Real Valladolid se lanzara finalmente a por Kodro, que ha llegado a Pucela en calidad de cedido, aunque con opción a compra, procedente del Athletic.

Por el que no tiene opción a compra el Valencia es por Crutone, aunque el futbolista del Wolverhampton espera poder quedarse en la capital del Turia cuando expire su préstamo. “Por supuesto, es mi objetivo. Quiero hacerlo bien en el campo para quedarme, es lo que deseo. En cuanto supe del interés, dije sí. Nuno también me habló genial del club. Conozco la importancia del Valencia, su historia. Por diferentes razones cambié varias veces de equipo. Quiero devolverle al Valencia la confianza que me dio, ganarme mi continuidad. Estoy feliz. Lo daré todo por seguir aquí”, ha señalado recientemente.