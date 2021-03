Beto, el nuevo Haaland al que quiere fichar el Atlético de Madrid

El conjunto rojiblanco deberá decidir en verano si ejerce la opción de compra que tiene sobre Moussa Dembélé, que es de 33 millones de euros, o si ficha a un nuevo delantero. De ser así, el Atlético de Madrid piensa en Beto, delantero de 23 años del Portimonense al que comparan con Haaland y por el que el cuadro colchonero estaría dispuesto a pujar con fuerza como en su día lo hizo para sacar a Joao Félix de Portugal.

Noticias relacionadas La Otra Liga .Desvelan el impresionante número de veces al día que Icardi y Wanda Nara tienen sexo

De momento el futbolista se deja querer ya que al ser preguntado por los equipos que le gustan en una entrevista para EFE ha señalado: “Me gusta el Inter de Milán, Lukaku, y me gusta el Atlético de Madrid. Ya no está Diego Costa, pero está Luis Suárez”. Beto, que destaca por su altura, 1,94 metros, ha anotado 7 goles en los 20 partidos que ha disputado con el Portimonense, lo que le convierte en una opción de mercado atractiva ya que su precio resultará muy asequible pese a que podría implicar una multitudinaria puja.

André Silva, alternativa a Beto para el Atlético de Madrid

Menos multitudinaria podría ser la puja por André Silva, aunque su precio estaría cercano a los 33 millones que le costaría al conjunto rojiblanco hacerse en propiedad con Moussa Dembélé. El ex del Sevilla brilla en la Bundesliga en las filas del Eintracht, con el que ha anotado 20 tantos en 25 encuentros, unos espectaculares registros que han llamado la atención tanto del Atlético de Madrid como la del Wolverhampton.

No obstante, el fichaje de Beto podría considerarse una apuesta de futuro para el cuadro colchonero, que ya ha firmado a Marcos Paulo hasta 2026. Este atacante de 20 años recalará a coste cero en el Atlético de Madrid en verano una vez que termine su contrato con el Fluminense.