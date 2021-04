El impresionante cambio físico de la prima de Casillas y su nuevo novio actor

Alba Casillas, conocida por ser la prima del que fuera guardameta del Real Madrid, del Oporto y de la Selección, se dio a conocer en la televisión como tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa. Desde entonces su imagen ha cambiado mucho. Alba se ha convertido en una de las mujeres más deseadas de España y prueba de ellos es que Jesús Castro ha sucumbido a sus encantos.

Y es que la prima de Casillas se ha convertido en noticia en los últimos días tras confirmarse su relación con el actor. Alba, que cuenta con más de medio millón de seguidores en Instagram, se ha referido a Jesús Castro como “el niño de mis ojos”. El andaluz, por su parte, también ha presumido de su novia en esta red social.

El impresionante cambio físico de la prima de Casillas

Si recientemente hablábamos del impresionante cambio físico de Rocío Amar, ex de Jesé, Alba Casillas es otra ex de Mujeres y Hombres y Viceversa que luce hoy una imagen muy diferente a la de su paso por el programa. La prima de Iker comenzó a retocarse la cara en 2019. Según ha trascendido, Alba se ha aumentado los labios, se ha marcado los pómulos y se ha afilado la nariz. Las cejas también se las ha retocado y se ha aumentado los pechos. Además ha perdido peso desde que hace cinco años se la viera por primera vez en televisión.

Precisamente el paso de Alba por televisión no gustó a Casillas, motivo por el que éste no la invitó a su boda con Sara Carbonero. “De eso no quiero hablar”, ha dicho ella, por su parte, cada vez que ha sido preguntada por su primo.