Fran Beltrán pide salir del Celta de Vigo

El internacional Sub-21 Fran Beltrán, con contrato con el Celta de Vigo hasta junio de 2023, reconoció este jueves que está meditando abandonar el equipo celeste porque necesita “más minutos”.

“Si es salir para tener minutos, claro que me lo planteo. No es la primera vez que lo digo. Si aquí sólo voy a tener unos minutos, creo que lo mejor es salir porque un jugador joven tiene que jugar”, comentó en su comparecencia ante los periodistas.

En este sentido, el mediocentro madrileño dejó claro que ni una hipotética clasificación para jugar en Europa la próxima temporada cambiaría su idea. “Yo tengo que pensar en mí y, a veces, tienes que dar un paso hacia atrás para luego avanzar dos”.

“Soy joven y necesito jugar. Esta temporada no he tenido los minutos que esperaba”, incidió Fran Beltrán, a quien ha perjudicado la apuesta de Eduardo Coudet de jugar con un único pivote porque ese puesto está reservado para el internacional peruano Renato Tapia, indiscutible para el técnico argentino.

El centrocampista, por el que el Celta pagó 8 millones de euros al Rayo Vallecano en el verano de 2018, recordó que únicamente con Antonio Mohamed ha tenido continuidad en el equipo, a pesar de que por Balaídos ya han pasado cinco entrenadores con él en la plantilla.

“Es más complicado tener confianza cuando no tienes minutos o no tienes los minutos que quieres. Ahí la confianza se pierde y eso es lo que me pasó a mí. Perdí esa confianza y este año la estoy recuperando”, apuntó Beltrán, que se ofreció para jugar tanto en el puesto de Tapia como en el de Denis Suárez: “Esas dos posiciones son las ideales para mí y no me importa jugar en una o en otra”.