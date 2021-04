Los dos equipos que amenazan la continuidad de Luis Suárez en el Atlético de Madrid

El conjunto rojiblanco se prepara para una profunda reestructuración en verano y el delantero de 34 años decidirá si sigue o no en el cuadro colchonero al final del presente curso. Luis Suárez fue uno de los futbolistas más cuestionados tras la eliminación del Atlético de Madrid en Champions a manos del Chelsea. El uruguayo fue sustituido a diez minutos del final por Simeone, algo que no gustó al ex del Barcelona. Luis Suárez tiene una cláusula en su contrato que le permite cambiar de aires en verano si así lo estima oportuno, algo que, como contamos en LAOTRALIGA, quiere aprovechar el Liverpool, y también el Inter de Miami de David Beckham.

La posición del Atlético de Madrid ante el interés del Liverpool y del Inter de Miami por Luis Suárez

Así lo asegura The Sun, que señala que para el atacante está el factor emocional de poder regresar a Anfield para seguir compitiendo al máximo nivel en Europa. Por otro lado, de no tener garantizada la titularidad en el Liverpool, Luis Suárez podría decir adiós al fútbol europeo para probar fortuna en la MLS, donde el Inter de Miami le ofrecería un suculento contrato. El Atlético de Madrid, por su parte, confía en que el uruguayo no ejerza la opción contractual que le permite quedar libre y que cumpla su contrato, que se extiende hasta 2022. No obstante, el interés del Liverpool y del Inter de Miami inquietan al conjunto rojiblanco. Y es que, más allá de las críticas, Luis Suárez ha anotado 19 goles en los 32 partidos que ha disputado con el Atlético de Madrid. Sólo Messi, Gerard Moreno y Benzema han anotado más goles que él en el presente curso.