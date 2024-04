El 2007 revisitado

Mientras algunos vieron la película Saltburn y se quedaron en la anécdota de la bañera, a otros, a los más sensibles, su banda sonora (que incluía desde Time to Pretend hasta Murder on the Dancefloor) y los estilismos de los protagonistas nos llevaron en un viaje al pasado a un tiempo añorado. Para los que no hayan visto esta comedia negra, la trama transcurre en el año 2007 y el look a copiar es el del personaje Venetia Catton. Esta heredera maldita de familia british snob adinerada con casa en la campiña inglesa y un problema de autoestima que deriva en enfermedades alimenticias y malas compañías luce un vestuario que parece recién sacado de la High Street de Londres de esa época. Una mezcla entre piezas rockeras de segunda mano de Camden Market, accesorios low cost de Claire’s, bikinis dorados y vestidos de lujo de pedrería robados a su madre.

Look smudge eye de Chanel Beauty Chanel

Cuando le preguntaron a su directora Emerald Fennell ¿por qué el 2007? La respuesta fue muy simple… porque era el momento justo antes de la invasión de los smartphones y, por consecuencia, de las redes sociales que llegaron a cambiar las interacciones humanas. Para ubicarnos en el espacio tiempo, sin necesidad de gafas de realidad virtual aumentadas, pongámonos en situación.

Te estás difuminando el eyeliner con el dedo, enfundada en unos pitillo de cuero y Mr. Brightside suena en tu iPod, mientras terminas de prepararte para ir a un Secret Show de MySpace donde tocan The Smashing Pumpkins. Tu tablero de Pinterest está compuesto de fotos de inspiración de looks de la modelo Agyness Deyn y de Jenny Humphrey de Gossip Girl. Sueñas con que American Apparel abra tienda en España para hacerte con unos leggings dorados de Spandex y bodies de algodón de colores. Te conformas con lo que hay en Blanco. Tu máxima ilusión es comprar un bolso de Balenciaga modelo Motorcycle tamaño XXL que es el predilecto de las chicas malas de Los Ángeles, sobre todo de las que se emancipan de la cantera de Disney como Lindsay Lohan o Vanessa Hudgens. Coachella no es mainstream todavía, compras la revista norteamericana Nylon en el quiosco y tus “zapas” son Minnetonka desgastadas como las de Kate Moss. Llevas una cámara Sony, además de tu teléfono Nokia modelo flip, para poder hacer fotos con flash. Pero estás más pendiente de pasártelo bien bailando al son de The Strokes y MGMT que de capturar el momento para publicarlo en Facebook.

La cantante Sky Ferreira luciendo un look típico de la época Gtres

El fotógrafo afincado en Los Ángeles Mark Hunter, más conocido como The Cobrasnake, uno de los grandes retratistas de fiestas de esa época, lo explica mejor que nadie: “Cuando miras mis fotos, parece que la gente se lo está pasando en grande. No están concentrados en el teléfono que tienen en la mano ni posan para la cámara. Están viviendo, básicamente”. Esto es posiblemente lo que hace que aquellos que tengan recuerdos de esos años sientan una nostalgia aplastante. Porque la diversión era genuina, no postureo. Sin smartphones con cámaras de 48 megapixeles, solo quedan pruebas borrosas de las noches de desenfreno captadas (mal) con una BlackBerry.

Pero no seré yo la que os convenza de que vuelve la tendencia conocida como indie sleaze. Los hechos hablan por sí solos. La cuenta de IG @indiesleaze ya suma más de 180K seguidores que dan like a fotos de fiestas en el Shoreditch londinense del año 2008 y de Alexa Chung y Chloe Sevigny. Desde los conjuntos de estampado leopardo en Celine de Heidi Slimane (uno de los diseñadores de cabecera del indie sleaze durante su época en Saint Laurent), hasta el resurgir de las bailarinas (calzado de confianza de Amy Winehouse) hasta la reaparición sobre la pasarela que la mismísima Agyness Deyn hizo para la firma Sacai. Para rematar, contó en una entrevista a Vogue que sigue usando las Dr. Martens de cuando era una it girl a principios de los 2000. Aunque si quieres actualizarte, lo último es invertir en un nuevo par, a ser posible de su última colaboración con la marca Ganni.

Cómo será el movimiento indie sleaze que la siempre visionaria Virginie Viard presentó la colección Métier d’Art de Chanel en Manchester, la cuna de la música indie en su versión british. Y para cerrar el círculo, un golpe de genialidad: sentó a los hijos de Noel y Liam Gallagher, los hermanos díscolos integrantes del grupo de britpop de los 90 Oasis, en primera fila. Et Voilà. También presente, el icono del grunge de los 90, la modelo Kristen McMenamy, demostrando que el smudge eye no tiene edad.

Inspiración de los 90 en el desfile de Chanel Métiers d'Art 2023-2024 Chanel

Más que una moda, el indie sleaze era una actitud. Rebeldes sin causa (la capa de ozono solo le preocupaba a Al Gore y Greta Thunberg usaba aún pañales no reciclables), hedonistas hasta la médula, no existían intolerancias a la lactosa ni zumos verdes. Todavía se fumaba en las discotecas y nadie sabía lo que era un vapeador. Ahora solo nos queda esperar al mes de abril para el ansiado estreno de Back to Black, el biopic de Amy Winehouse dirigido por Sam Taylor Wood, para que la nostalgia nos invada del todo. ¿El leitmotiv de este trend? Todo era borroso, el make up, las fotos y el recuerdo de tu noche.