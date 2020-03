ERRORES que cometemos al entrenar solos en casa durante la cuarentena

La cuarentena por coronavirus nos está dejando cosas buenas y es que mucha gente se ha aficionado a practicar ejercicio físico diario como una vía de escape. Esto no solo nos ayuda a mantener la forma física sino que además, como habrán podido comprobar quienes no hacían deporte con regularidad, nos ayuda también a estar de mejor humor y a tener más energía. Los entrenos de Patry Jordan en Gym Virtual nos ayudan mucho en este sentido. Ella nos ha contado de hecho por qué cree que el fitness en casa es ahora tendencia. En cambio, no podemos pasar por alto que no tenemos un entrenador pendiente de nuestra corrección postural. Por eso y por otras muchas cosas, antes de seguir haciendo deporte cometiendo fallos comunes, es conveniente que leamos los consejos que nos da Alejandro Marcet, personal trainer y partner de Urban Sports Club, una red que nos da acceso a cantidad de espacios tanto indoor como outdoor para practicar diferentes deportes con una única suscripción dentro y fuera de España. Urban Sports Club ha puesto ahora en marcha una plataforma online para que esos mismos establecimientos puedan continuar ofreciendo a los usuarios sus sesiones de entrenamiento habituales. Esto es lo que nos ha contado Marcet. ¡Apunta!

LFL: ¿Cómo debemos calentar cuando hacemos ejercicio en casa? ¿Qué errores cometemos en este sentido?

Alejandro Marcet: Para calentar debemos llevar a cabo una serie de ejercicios que nos permitan aumentar las pulsaciones de manera que estas se acerquen a las que tendremos durante el entrenamiento. Además, debemos mover las articulaciones y la musculatura para que esta esté más preparada para los ejercicios de la rutina. Los ejercicios que se podrían hacer son ejercicios de estiramientos activo, es decir, ejercicios de movilidad, como por ejemplo abertura de brazos en movilidad o inclinación de cadera en lateral. Para activar las pulsaciones podemos hacer jumping jacks o saltar a la comba. El principal error que se comete es precisamente la ausencia de este tipo de ejercicios de calentamiento. Esto supone un riesgo. Ya no sólo de posible lesión sino también por el impedimento que esto supone si queremos alcanzar el máximo potencial del objetivo de la sesión.

LFL: ¿Debemos calzarnos también cuando hacemos ejercicio físico en casa? ¿Qué errores observas como entrenador en este sentido?

Alejandro Marcet: Depende del ejercicio que vayamos a realizar. Si hacemos una practica de yoga o estiramientos, no es necesario, sin embargo si realizamos ejercicios tipo saltos que impliquen un impacto articular sí que es más recomendable.

LFL: ¿Cómo recomiendas que nos coloquemos respecto a la pantalla de la televisión o el ordenador para no forzar el cuello?

Alejandro Marcet: Postura lo más recta posible intentando respetar las curvaturas anatómicas de la columna vertebral sin exagerarlas. Son tres: la lordosis cervical y lumbar y la cifosis dorsal. La peor parte se la llevan las cervicales porque siempre intentamos acercar la cabeza a la pantalla y esto conlleva dolores en la zona del cuello.

LFL: ¿Cómo sabemos si estamos manteniendo una postura correcta en todo momento?

Alejandro Marcet: Simplemente intentando que la pantalla de la TV o del ordenador la tengamos a la altura de nuestra mirada para evitar bajar o subir la cabeza y que esto tensione nuestro cuello. También es importante mantener recta la espalda y hombros y brazos relajados.

LFL: Si en la rutina que hayamos seguido no se especifican estiramientos, ¿cómo debemos estirar?

Alejandro Marcet: Deberíamos estirar siempre los músculos que hayamos trabajado en la sesión. Dedicaremos más tiempo a estos estiramientos en función de la intensidad de la sesión que hayamos realizado. Muchas veces tendemos a olvidarnos de esta parte de la rutina y es tan importante como la de los ejercicios.

LFL: ¿Tiene el suelo sobre el que entrenamos en casa que cumplir algún requisito?

Alejandro Marcet: Podemos realizar los ejercicios sobre la superficie de nuestra casa sin problema. Sí que es cierto, que en el caso de actividades como Yoga o los propios estiramientos, siempre es mejor si contamos con una esterilla que nos facilite la comodidad de los movimientos.

LFL: ¿Cómo creamos en casa un ambiente óptimo de entrenamiento?

Alejandro Marcet: Primero contar con un espacio que no nos limite los movimientos que vamos a realizar y una música que acompañe la actividad siempre ayudará. Dependiendo del tipo de actividad también es importante la iluminación.

LFL: ¿Qué deberíamos hacer en casa inmediatamente después de entrenar?

Alejandro Marcet: Sin duda estirar e hidratarnos durante y después de cualquier entreno.

LFL: ¿Y antes?

Alejandro Marcet: Lo que comentábamos anteriormente, los estiramientos activos.

LFL: ¿Cómo sabemos si nos estamos exigiendo lo que nos deberíamos exigir? ¿Somos más permisivos en casa?

Alejandro Marcet: Sí, normalmente somos más permisivos en casa porque tenemos más comodidades y mayores distracciones, pero depende de cada uno. Por eso es muy importante que antes de iniciar cualquier entreno tomemos conciencia de que vamos a realizar una rutina por y para nosotros. Lo que significa adecuar el espacio, desconectar la mente y librarnos de distracciones.

