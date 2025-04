La vuelta al mundo sin salir de casa

Pedir comida a domicilio a través de Glovo es un hábito que hemos interiorizado en nuestro día a día. Son numerosos los conceptos que se han especializado en ofrecer un tipo de elaboraciones de calidad, que llegan a su destino en su punto, de ahí que nos hayamos acostumbrado a abrir la puerta a algunas tendencias gastronómicas. La mayoría de ellas, por cierto, nos llevan de viaje a través del paladar.

Un claro ejemplo es Humo by Jhosef Arias, así que si no habéis probado el pollo a la brasa del cocinero peruano, tal y como lo comía en su niñez, sabed que lo podéis probar donde se os antoje. Lo cierto es que allí es religión comerlo los domingos y compartirlo entre amigos o en familia y aquí es Jhosef Arias quien nos trae una receta singular que en su país se come en la misma calle. ¿Lo mejor? Es un manjar que viaja maravillosamente bien, así que echad un vistazo a los cinco combos, aunque os diré que nuestro preferido es el Combo Pa’ Bravos, perfecto para entre cuatro y seis personas, ya que contiene un pollo a la brasa, papas fritas, ensalada, salsa Uchu y Qhari, dos chorizos y arroz chaufa. De beber, chicha morada.

bowls de Biáng Biáng. Cortesía

Seguimos el recorrido, porque otra opción para comer bien y viajar con el paladar son los bowls de Biáng Biáng, una sorprendente y divertida comida callejera china, cuyos protagonistas son unos noodles anchos y largos a disfrutar con diferentes carnes y verduras. Probad el que, además de la citada pasta, contiene cerdo Duroc mechado y picado, puerro chino, ajo, verduras y huevo revuelto con tomate o con cordero y comino. Para picar, os recomiendo la coliflor frita con mayo picante y los jiaozi de ternera y cebolla. Platos para armonizar con una Mucha Kombucha de manzana y jengibre, que también podéis pedir en Glovo.

Focacciamo. Cortesía

Lo mismo que las foccacias, tan de moda, de Focacciamo. Con un pan esponjoso y un relleno contundente, la Classica, con prosciutto cotto, mozzarella Fior di Latte y pesto de albahaca es una apuesta segura, mientras que la Diavola es perfecta si entre vosotros hay a quien le entusiasma el picante, ya que está hecha con spianata piccante, stracciatella y rúcula.

Zorro eats. Cortesía

Lo mismo que los shawarma de Zorro_eats todos elaborados a partir de producto fresco marinado durante más de 24 horas, que van directos de su cocina vista a la tuya.