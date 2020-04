Rebajas en Oysho: 10 prendas deportivas (por menos de 30 euros) perfectas para mantener tu rutina de ejercicios durante la cuarentena

Las grandes firmas de moda, como medida contra el aislamiento y para seguir cautivando a sus fieles, no dudan en poner descuentos en sus nuevas colecciones. Primero fue Mango, luego Zara y ahora ha sido el turno de nuestra marca de ropa íntima y sport de cabecera, Oysho. La cadena del gigante Inditex ha dado comienzo a la llamada Mid Season con rebajas en su sección deportiva, un movimiento que adoraran no solo las amantes de este tipo de conjuntos, tan cómodos y versátiles para estar en casa, sino sobre todo quienes estén aprovechando esta cuarentena para hacer deporte y mantener su rutina de ejercicios.

Y es que comprarte nuevas mallas, tops, sujetadores o camisetas de deporte es posible gracias a Oysho y ¡por menos de 30 euros! En la sección de descuentos de la web podrás encontrar todo lo que necesitas para seguir al pie del cañón con tus actividades diarias, ya sea yoga, cardio, pilates, baile o cualquier otra disciplina, y verte ideal y estilosa. Porque no salir a la calle no significa que nosotras mismas no queramos estar siempre perfectas. Nuestro ánimo lo necesita.

Aquí nuestra selección de piezas que no vas a poder dejar pasar estos días. 10 prendas rebajadas que te alegrarán el fin de semana, y toda la cuarentena. ¿Cuál es tu favorita?

Camiseta crop morada (9,09 euros)

Leggings compresivo cintura doble (20,99 euros)

Sujetador deportivo espalda tiras (18,19 euros)

Camiseta nudo (13,99 euros)

Leggings compresivo logo (25,19 euros)

Camiseta doble modal (16,09 euros)

Sujetador deportivo logo (20.99 euros)

Leggings compresivos animal print (20,99 euros)

Camiseta algodón mensaje (11,19 euros)

Sujetador deportivo tiras morado (18,19 euros)