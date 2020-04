Este es el polémico vídeo con el que Laura Escanes ha revolucionado las redes con su estreno en TikTok

¿Qué hacer durante esta cuarentena por coronavirus en España? Pues parece que las influencers y famosos lo tienen claro, estrenarse o viciarse a TikTok. Y Laura Escanes ha sido la última en caer en esta red social de moda, con polémica incluida. Y es que a la mujer de Risto Mejide no se le ha ocurrido otra forma de debutar en TikTok que con este polémico audio del pasado. En mayo de 2017 Laura Escanes y Risto Mejide se casaron muy enamorados, pero pocos meses después de casarse, el exnovio de la influencer sacó a la luz unos supuestos audios en los que ella le insultaba y le decía barbaridades durante una discusión entre ambos.

Esos audios hicieron mucho daño a Laura, que en seguida aclaró en su blog que se trataba de unos audios completamente falsos y que en ningún momento era ella la que hablaba sino otra chica que a saber quién sería. Y ahora ha elegido ese audio para su debut en TikTok. “Pues sí amigos, me he hecho TikTok y no podía empezar de otra manera que no fuera esta. Ea. PARA VERLO ENTERO SÍGUEME EN TIK TOK”,

¿Ya os podéis imaginar la revolución que ha causado no? Las redes se dividen entre los que aplauden a Laura y los que se preguntan que pasaría si fuera un hombre el que se burlara de ese audio... ¡Incluso la acusan de maltratadora! ¿Nos hemos vuelto locos? Parece que la cuarentena está afectando más de la cuenta a algunos. Por favor un poco de sentido del humor y no juguemos con hechos tan graves.

Realmente Laura Escanes apropiándose de algo que se utilizaba para ridiculizarla y sacarle provecho me parece lo fucking más y me parece mega actitud a seguir para todxs — 24 Días confinade (@Pelloque) April 4, 2020

Le están riendo la gracia a Laura Escanes de subir este vídeo donde se cachondea de un audio que se filtró ejerciendo violencia verbal y maltrato psicológico sobre el que era su novio.



Imaginad si fuera al revés. Si fuera un hombre doblando su maltrato.



pic.twitter.com/z2W0Fv8y2y — Arturo Villa (@ArturoVilla_) April 4, 2020