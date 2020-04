¿Qué comemos hoy? Estas galletas caseras (SIN LEVADURA) van a ser tu salvación

View this post on Instagram

MIS PRIMERAS COOKIES(sin levadura) ! 🍪❤️ Afortunad@ quien tenga levadura en casa! jajaja llevo sin conseguirla desde que empezó la cuarentena ! Por eso he querido probar esta receta de galletas con pepitas de chocolate sin levadura y... 🤤 no pueden estar más buenassss !!! Os animo a probar la receta(desliza la foto para ver la receta) es súper fácil y el resultado 👌🏼🙌🏻🙏🏻🥰