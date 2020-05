Método tábata, el entrenamiento ideal para realizar en casa o combinar con carreras en el exterior que ya triunfa en Instagram

View this post on Instagram

Chicas!! Hoy os subo el IGTV que hicimos el viernes @carlasanchezzurdo y yo! Son 30 mins a tope de power! Nosotras lo hicimos por la tarde, yo otro día lo hice antes de desayunar y hoy lo he hecho justo antes de comer, es súper ameno, cañero y completo!! Ya me contaréis que tal!!! Mi look completo es de @niketraining