Cristina Pedroche se suma a la tendencia del ‘yoga desnudo’

Cristina Pedroche ha subido recientemente a su perfil oficial de Instagram una foto con la que podría estar anunciando que se ha sumado a una nueva tendencia: la del ‘yoga desnudo’ o ‘naked yoga’. Se trata de una nueva disciplina que acaba de llegar a España desde Nueva York y que parece garantizar una mayor sensación de libertad y conexión con nuestro cuerpo a través de la práctica. Lejos de asociarse con un aspecto sexual y provocativo, el yoga desnudo se vincula con la naturalidad, con la aceptación de uno mismo. La liberación en su máxima expresión.

Como sabes, el yoga no es solo una disciplina con la que tonifiquemos nuestros músculos y ganemos equilibrio y flexibilidad. El yoga es, sobre todo, la conexión mente- cuerpo. La cuarentena nos ha hecho encontrarnos con nuestro ‘yo’ más primitivo. Reinventarnos partiendo de la esencia. Del espíritu. Estas sensaciones se elevan a la enésima potencia por medio del ‘naked yoga’ y así lo afirman quienes ya lo practican. Willow Merveille fundó en Nueva York el estudio Naked in Motion. Desde la cuenta de Instagram del centro nos explica que no es necesario ser nudista para practicar este tipo de yoga.

“No somos un espacio de nudismo”, asegura Willow Merveille, quien hace alusión a la autocompasión, la curación y el descubrimiento personal como los valores esenciales de Naked in Motion. Asegura que las suyas son sesiones en las que uno se encuentra consigo mismo y se muestra libre de juicios hacia su propia persona y hacia quienes lo rodean. “Es una práctica muy recomendable cuando has perdido el rumbo, cuando tienes muchas preocupaciones o distracciones en la vida”, sostiene. Willow Merveille define el ‘naked yoga’ como una terapia de reorientación que ayuda a las personas a cambiar la forma en la que se sienten. Habla de empoderamiento y liberación. De probarnos a nosotros mismos.

Cristina Pedroche, como otras muchas celebrities, ha entrenado en casa con regularidad durante esta cuarentena. El confinamiento ha sido para muchas personas una oportunidad para retomar el ejercicio físico e implementar hábitos de vida saludables. El control de la mente, la relajación y el bienestar personal han pasado a un primer plano. Así, como Willow Merveille nos dice en el vídeo, podría ser también el momento perfecto de iniciarse en esta práctica. En la intimidad de nuestro hogar. Y ¿quién sabe? Quizá en un futuro también en una sala colectiva.