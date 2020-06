Cómo vestir a los niños de arras y dejar boquiabiertos a los invitados

View this post on Instagram

Ayer @lapetitemafalda nos recordaba a esta monada con conjunto #atelierlanonna en Vichy. Muchas habéis tenido que posponer vuestras bodas y estáis buscando soluciones para abrigar a vuestros niños. Tenemos muchísimas opciones! Llámanos al 669496831. 📸 @couchephoto @famiviolade @cristinamoguer