Parejas y sector nupcial se pronuncian: incertidumbre y esperanza para las bodas poscoronavirus

Incertidumbre. Esa es la palabra que exactamente define el estado en el que se encuentra en nuestro país (y en otros muchos) el sector nupcial. Son muchas las parejas que han tenido que cancelar o posponer sus enlaces con motivo de la expansión de la pandemia por coronavirus. Las medidas impuestas por el Gobierno de España aún no determinan criterios exactos de prevención a los que puedan ceñirse estas celebraciones. Ante la extendida dubitativa, parejas como Marta Torres y Víctor Ros han decidido cambiar sus planes. “Nos íbamos a casar el 23 de mayo y seguramente lo que hagamos sea casarnos el 23 de mayo, si se puede,en petit comité con nuestras familias “, comienza explicando Marta. “Si no se puede en mayo, seguramente lo hagamos algún sábado de junio o julio para que puedan venir al menos las personas más cercanas”, agrega. “Cuando se pueda, no sabemos si noviembre o en 2021, haremos una renovación de votos y la celebración con todos los invitados”, explica la novia.

Una postura similar ha sido la que han adoptado Elena Crespo y su prometido Luis. Han pospuesto su enlace por “la incertidumbre del qué va a pasar”. Ellos temen las restricciones de aforo y aseguran que tienen familia que vive en el extranjero así que no quieren arriesgarse. “No sabemos si podrán venir”, dicen. Sostienen que les gustaría que el día más especial de sus vidas se pudiera celebrar de la mejor manera. “Como cualquier pareja ha hecho siempre”, comentan. Elena y Luis esperarán por tanto un año más, pues, entre otras cosas, les “apetece muchísimo que los invitados vayan sin miedo, que se pueda abrazar, besar a los amigos y familia”. “Y, ¿como no? ¡Darlo todo en la pista de baile!” sostienen.

A pesar de estas cosas aún hay lugar para la esperanza. Ramón Castellanos, director de La casa Verde de Torrelodones, lugar de celebración de eventos de este tipo, nos comenta que, a pesar de que todo el mundo haya pospuesto sus bodas, hay que estar pendientes de las nuevas normas. “Tenemos la esperanza de que en septiembre u octubre ya se puedan hacer bodas y estamos esperando que llegue alguna noticia nueva que nos diga cuándo se va a estabilizar esto pero queremos ver qué pasa con el verano”, sostiene Castellanos. "A nivel política de empresa dejamos que los novios hagan los cambios que quieran porque entendemos que es una situación de fuerza mayor”, comenta Ramón. “Entendemos que un evento al que le pones tanta ilusión y presupuesto tiene que ser como tú quieras”, agrega. Nos cuenta que lo que están haciendo ahora es ofrecer a los novios la posibilidad de reservar dos fechas para que no haya problema al posponer. “Siempre dejamos abierta una opción B”. A quienes quieran cancelar directamente su boda se les está devolviendo el dinero íntegro. Por otro lado, Ramón Castellanos nos adelanta que 2021 va a ser un año con bastantes eventos. “Tenemos muy completo el segundo semestre del año de 2020 y muchos eventos programados para 2021”, asegura. El consejo de Castellanos antes de tomar una decisión es “aguanta pero estate tranquilo”.

A esa tranquilidad apela también César de la Fuente, director de Invitarte, imprenta de papelería nupcial en Madrid. Nos cuenta que las bodas se han ido posponiendo progresivamente. Primero las de abril y mayo, después las de verano y, desde hace una semana también las de septiembre y octubre. ¿Y qué ocurre con las invitaciones ya impresas? “A todos los chicos que han pospuesto y ya habían entregado les hemos hecho invitaciones online gratuitas, mientras que a los que no las habían entregado les hemos hecho una reimpresión del tarjetón y solo cobramos el papel”, nos dice César. De la Fuente asegura que trabajar en estas circunstancias supone un esfuerzo económico importante. “Pero hemos tomado la decisión de que hay que apretar entre todos y mantener vivo el sector”, comenta. César se muestra esperanzado y es partidario de mantener la ilusión. “Personalmente pienso que se van a celebrar bodas, serán especiales pero se harán bodas”, nos dice. “Creo que la actitud que tenemos que tener todos es la de buscar un plan B”, agrega. César alude a la parte emocional y sentimental de todo esto. “Hay gente que quería casarse y formar una familia, era su ilusión”, comenta. Por eso, dice: “a veces me quito el traje de impresor y me pongo el de psicólogo”, porque presta, sin esperar nada a cambio, su consejo a las parejas que han contratado sus servicios. “Yo no sé si mi empresa y yo saldremos adelante pero desde luego no me voy a rendir”, dice De la Fuente en clara actitud positiva. “La gente es buena, la gente está a la altura y saldremos de esta”, agrega.

Quien también se muestra dubitativa pero optimista es Nieves Álvarez, fotógrafa de bodas y cofundadora de Días de Vino y Rosas. “Quiero pensar que en octubre todo se habrá normalizado pero, de momento, vamos surfeando la situación”, comenta. “Hemos tenido muchos cambios y se nos va llenando 2021 con bodas de 2020”, nos dice. Pero comenta que, la parte positiva es que hay más bodas pospuestas que canceladas. “Creo que las parejas están un poco como nosotros, sondeando la situación según van saliendo las noticias”, comenta Nieves. “Las parejas de abril y mayo han pospuesto a finales de 2020”, cuenta y afirma que están intentado adaptarse lo mejor posible a la situación. Observan que también están empezando a posponer su boda las parejas que iban a casarse en septiembre y han notado que prácticamente todos los novios seleccionan una nueva fecha dentro de la temporada que habían escogido al principio. Así, quienes se iban a casar en verano de 2020 lo harán en verano de 2021. Por todos estos motivos, Nieves Álvarez aboga por la flexibilidad.

Es importante que no perdamos la fe. La esperanza. Que nos amoldemos y que nos dejemos guiar únicamente por la ilusión. El mejor consejo para los novios que han tenido que posponer su enlace es que busquen el motor para seguir adelante en la certeza de que lo bueno se hace esperar. En la confianza de que los dos han escogido un mismo rumbo y de que cuando el gran día tenga que llegar, llegará. Y si tiene que celebrarse una boda especial, se hará. Nada es más fuerte que la magia de ese momento. El instante en que una pareja decide caminar de la mano y avanzar. Y eso es lo que hará ahora también el sector nupcial. Seguir adelante. Porque esto es solo un pause pero volveremos con más fuerza y más ganas. Nos pondremos guapos y guapas. Y volveremos a brindar. Volveremos a bailar para celebrar el amor hasta que amanezca. Volveremos a cantar al unísono y a alzar las manos al aire. Volveremos a sentir esa libertad. Queridos novios, no perdáis la esperanza. Vuestro momento llegará.