El ghee es un tipo de mantequilla clarificada que se utiliza en la cocina de la India y Oriente Medio. Tal y como explica Joyce Villaume- Le Don en su libro Dieta ayurvédica, la guía definitiva, el ghee se considera en estos países la mejor sustancia grasa y una de las mejore sustancias de sabor dulce. Los textos antiguos dicen que el ghee posee mil potenciales de curación y puede servir de base para mil recetas. A lo largo de este artículo te contamos cuáles son sus principales beneficios y te enseñamos a prepararlo en casa. No cabe duda: volverás a desayunar tostadas dulces cuando descubras lo que es el ghee.

Cómo preparar ghee

El ghee se hace sencillamente derritiendo una barra de mantequilla en una cacerola y añadiendo unos granos de arroz. Debemos hervir hasta que los granos de arroz hayan adquirido un tono marrón, señal de que el ghee ya está listo. Retiraremos la cacerola del fuego y desecharemos la espuma que se haya formado sobre la mantequilla así como los trocitos marrones y los granos de arroz. Lo ideal es colar el ghee con un filtro de café. Una vez frío, se puede conservar a temperatura ambiente durante años.

Los beneficios del ghee

Decimos que el ghee es un tipo de mantequilla clarificada y no mantequilla clarificada en si misma porque el ghee, como has visto, se hace a fuego lento mientras que la mantequilla clarificada se suele preparar a elevadas temperaturas. Así, el ghee conserva sus propiedades y la mantequilla clarificada pierde algunas. Pero ¿cuáles son las propiedades del ghee? ¡Apunta porque no son pocas!

Es una fuente de vitamina E, vitamina A, antioxidantes y otros compuestos orgánicos

Puede aumentar la biodisponibilidad , que, según la FDA (Food and Drug Administration), representa la velocidad y cantidad con la que dicho nutriente, o parte de éste, es absorbido y se hace disponible.

Puede aumentar la absorción de algunas vitaminas y minerales saludables

El ghee puede reducir las flatulencias y ayudarnos cuando sufrimos diarrea

Por si fuera poco, el ghee aporta a los alimentos un delicioso sabor dulce sin ser azúcar refinada. Sin embargo, no deja de ser una grasa. ¿Por qué se recomienda entonces?

¿Por qué es mejor el ghee que la mantequilla?

Según ha explicado la doctora Rosalind Coleman, profesora de nutrición en la Escuela de Salud Pública Global Gillings de la Universidad de Carolina del Norte, a la revista Time, “el ghee, que no incluye sólidos lácteos, así que puede ser más fácil de digerir para los adultos que son intolerantes a la lactosa”. “El ghee también tiene un punto de humo más alto que la mantequilla simple, lo que puede hacer que sea más saludable para cocinar”, dice. El punto de humo es la temperatura que alcanza un alimento sin quemarse y según la doctora el del ghee es más alto (se quema más tarde) que el de la mantequilla.

Al margen de esto, no hay realmente evidencia científica que demuestre que el ghee es mejor que la mantequilla así que si la segunda debe consumirse con moderación, con el ghee pasa exactamente lo mismo hasta que se demuestre lo contrario. Eso sí, el ghee es mejor, como has visto más arriba, que otras mantequillas clarificadas. Ahora bien, ¿por qué tanto bombo entonces?