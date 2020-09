Beatriz Luengo responde a Maluma (y revoluciona Instagram) con su versión más empoderada de ‘Hawái’

Si aún no has escuchado, cantado o visto en stories (24554645 veces) la canción de ‘Hawái’ de Maluma, no eres de este mundo. Y es que sin duda, es la canción del momento. Y aunque no quieras, se te engancha y a acabarás cantando. Se trata de un tema que el colombiano le dedica a su exnovia, Natalia Barulich, que ahora está saliendo con Neymar. Una letra de la canción que rezuma aires de machismo, como todas las de Maluma, pero que la acabarás cantando. Por eso, Beatriz Luengo ha querido hacer su versión cambiando ligeramente la letra, como si de una respuesta de la ex de Maluma se tratara y como era de esperar, ha causado furor en Instagram y la gente no para de compartirla.

Beatriz Luengo, ha mandado una respuesta a la letra que canta Maluma así: “Déjame decirte. Se ve que él te trata bien, que es todo un caballero. Pero eso no cambiará que yo llegué primero. Sé que te va ir bien pero no te quiere como yo te quiero. Puede que no te haga falta na', aparentemente na'. Hawái de vacaciones, mis felicitaciones. Muy lindo en Instagram lo que posteas. Pa' que yo vea cómo te va, pa' que yo vea".

“Deja de mentirte que ha llovido desde que tú me llamabas mi cielo. Se nota que de verme feliz te están matando los celos. Tú crees que me va bien pero tengo todo lo que más quiero, lo que más quiero. A alguien le dijiste que es que no te olvidé que sin ti me muero. Y que no paro de pensar que tú eres el primero en revisar mi feed para ver que yo ya me busqué a alguien nuevo. Créeme que no me hace falta ná, absolutamente ná Hawái de vacaciones. Tú dedicando canciones, cuenta falsa en instagram pa que no vea cómo me chequea. Pa que no vea. Puede que no te haga falta ná, absolutamente ná Hawai de vacaciones. ¡Tú dedicando canciones cuenta falsa en Instagram pa que no vea cómo me chequea.Y a mi me va bien y todo es real, qué pena que no lo puedas superar”. ¡Y nosotras solo podemos aplaudirle!