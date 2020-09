Estas son las 8 zapatillas blancas que toda fashionista debe tener en su armario de otoño

Más allá de incluir los siempre indispensables botines negros o apostar por las últimas tendencias, donde bien podríamos situar los mocasines y las bailarinas (aquellos diseños que creíamos olvidados), hay un tipo calzado que no puede faltar en tu armario de otoño: unas buenas zapatillas deportivas. Hace tiempo que estos diseños dejaron de acompañarnos únicamente en aquellos looks de estilo casual para situarse en fundamentales en cualquier propuesta sobre el asfalto, incluso aquella más sobria y elegante. ¡Y menos mal! No solo por el atractivo toque que aportan a cualquier outfit sino también por la comodidad que nos ofrecen. Nada de elegir zapatos de tacón para brillar sobre el asfalto, con un par de sneakers también lo conseguiremos.

Entre el gran abanico de opciones con el que contamos en la actualidad, no hay firma de moda o incluso de deporte que no haya lanzado sneakers repletas de estilo y con las últimas tendencias como protagonistas para acaparar la atención del público, hay un estilo que ha conseguido reinar, situarse en el escalafón más alto. Sí, nos referimos a aquellas zapatillas de color blanco.

La versatilidad que ofrecen ha sido clave, ¡pegan con todo! No hay influencer o celebrity que no haya sumado algún modelo a su armario o incluso varios, y es que este tipo de calzado se ha convertido en verdadera obsesión. Contar con un par para este otoño es prácticamente una obligación. ¿Todavía no lo tienes? Tranquila, aquí dejamos una selección de ocho zapatillas blancas que arrasan en Instagram y que pronto se convertirán en tus fieles aliadas.

Run Star Hike High Top de Converse (110 euros)

Zapatillas 624v4 de New Balance (70 euros)

Zapatillas V-12 de Veja (124,95 euros)

Zapatillas Nike M2K Tekno de Nike (55,47 euros)

Zapatilla Falcon de Adidas (99,95 euros)

Zapatillas Cilia de Puma (65 euros)

Zapatillas Sk8-Hi 2.0 plataforma de Vans (90 euros)

Nike Blazer Mid ’77 de Nike (99,99 euros)