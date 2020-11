Ya no hay dudas, Tamara Falcó se ha convertido en toda una ‘insider’ de moda en nuestro país. Look que saca, look que nos deja con la boca abierta. Los ‘juernes’ ahora son para ver los lookazos de Tamara en la televisión. Una de las novedades en la vida laboral de Tamara es su estreno como colaboradora de ‘El hormiguero’. Un nuevo trabajo que la ha catapultado al prime time de Antena 3 de la mano de Pablo Motos, con quien la sintonía es inmejorable. Casi o más que los looks que nos deja la aristócrata. Y es que de tal palo tal astilla, de estilo de Isabel Preysler ha aprendido Tamara. Y esta vez, Tamara Falcó ha estado rodando un anuncio para la marca Sisley en el hotel Four Seasons de la capital y ha lucido un espectacular vestido de color rojo de Pronovias al más puro estilo estrella de Hollywood.

Tamara Falcó derrocha estilo y elegancia por las calles de Madrid con este espectacular vestido rojo de fiesta

Un diseño largo rojo de escote corazón con detalle de seda fruncida en el cuerpo y voluminosas mangas caídas de Pronovias. ¿A quién os recuerda? Sí, a Julia Roberts en Pretty Woman. Y es que Tamara estaba radiante y guapísima. Un vestido que ha combinado con una sandalias joyas y un clutch ha juego y su melena corta suelta. ¿Con qué nos sorprenderá esta noche en ‘El Hormiguero’? ¡Estamos deseando ver su look un jueves más!