Abdominales inferiores: así debes hacerlos para acabar con el molesto michelín

¿Te preocupa la grasa abdominal? ¿Haces ejercicio pero no logras bajar peso en zonas localizadas como puede ser la tripa? No te preocupes: el entrenador personal de los deportistas de élite y consejero de la marca Adidas, Shuichi James Nakano, ha ideado un novedoso método reconocido a nivel mundial, para «despertar» el torso, la base de cualquier tipo de entrenamiento corporal que nos conduzca hacia la correcta utilización de los músculos. Los abdominales inferiores no van a volver a ser un problema. El método Nakano busca que quienes lo practiquen puedan encontrar el bienestar físico y mental a través de ejercicios sencillos y efectivos, con el revolucionario programa que el entrenador pone en práctica en sus entrenamientos. Te contamos cómo puedes empezar a practicar sus ejercicios para acabar (de una vez por todas) con el molesto michelín.

En la imagen una mujer presume de vientre plano.

Hay gente que afirma que con hacer abdominales u otros ejercicios en casa o en el gimnasio no ha conseguido ver ningún cambio. Esto se debe a que el entrenamiento del torso se ha popularizado acompañado de muchos malentendidos. Uno de estos es la forma en que usamos la “unidad interna” y la “unidad externa”. ¿Sabes en qué se diferencian?

Unidad interna: término general para hablar del grupo de músculos situado en la parte anterior del torso: el diafragma, el músculo transverso del abdomen, el músculo multífido y los músculos del suelo pélvico.

Unidad externa: término general que se emplea para referirse al grupo de músculos situados en la zona superficial del torso. Está compuesto por el recto abdominal y los músculos oblicuos y dorsales.

Cuando no se usa la unidad interna, la columna vertebral y la pelvis se desestabilizan, pues el torso carece de la fuerza suficiente para sostenerlas. El cuerpo se apoya principalmente en la columna vertebral, por lo que puede resultar difícil mantener la postura y es fácil desestabilizarse. Como resultado, se ejerce presión sobre los músculos y los huesos; además, la movilidad se reduce y dificulta realizar movimientos rápidos y potentes. Esto causa dolor y malestar.

Cuando se usa la unidad interna, la columna y la pelvis se fortalecen y estabilizan porque la unidad interna es firme y está tensa. El único pilar del cuerpo es la columna vertebral, y la unidad interna actúa como refuerzo de esta. Si este está demasiado rígido, resulta difícil moverse, pero dado que la unidad interna es flexible, no interfiere con el funcionamiento del cuerpo. En su lugar, permite flexionarlo y realizar movimientos ágiles y enérgicos.

En la imagen, una mujer se lleva la mano al vientre.

Con el método Nakano conseguimos trabajar la unidad interna con diferentes ejercicios cuyos efectos visibles, gracias a la constancia de nuestro entreno, son eternos. Eso sí, cabe recordar que la principal causa del aumento de grasa corporal es que nuestro consumo de energía es menor a la que ingerimos. Por tanto, para reducirla de manera eficiente, primero debes revisar tu dieta. Controla especialmente la ingesta de lípidos, azúcares y alcohol, ya que son elementos que conducen a la obesidad.

En la imagen, la portada del libro Método Nakano.

