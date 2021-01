Rocío Osorno y la chaqueta ‘made in spain’ que mejor queda con tus vaqueros de toda la vida (y que habría enamorado a la mismísima Coco Chanel)

A la mismísima Coco Chanel y a nosotros también. ¡Querido Reyes Magos, queremos la chaqueta de Rocío Osorno! Y es que la influencer andaluza recién separada nos ha enamorado con esta chaqueta ‘made in spain’ de Bimani de efecto tweed con pata de gallo tan en tendencia esta temporada y con botones joya que queda perfecta con tus vaqueros de toda la vida de Zara y que además le da ese toque de elegancia que tantas veces buscamos. Eso sí, con lo frioleras que somos nosotras ni locas nos poníamos unos zapatos con los dedos al aire en estos días de ola frío en España. Pero como diría mi abuela, para presumir hay que sufrir. ¡Ole tú, Rocío!

Este es el tejido que Coco Chanel popularizó tras importarlo de Escocia y que se convertiría en un símbolo de la liberación femenina de la época. La chaqueta de tweed de Chanel era, en realidad, una reinterpretación de las siluetas masculinas, mucho más rectas y holgadas que las de las mujeres. Y aunque mucho ya no se acuerdan hoy en día, la diseñadora francesa solía referirse a sus creaciones como “una moda adaptada a la realidad”.

El paso del tiempo no ha hecho sino darle la razón, y el tweed acabó por convertirse la seña de identidad más clara y popular de la Maison, reactualizándose temporada tras temporada con la dirección creativa de Karl Lagerfeld antes y con Virginie Viard ahora. Y no hay chaquetas de este estilo que no nos enamore siempre. Un básico en tu armario que perdura a todas las tendencias y épocas. ¡Una inversión de fondo de armario!

Chaqueta Kate blanco y negro de Bimani (159€)

Chaqueta Kate.

Jeans Hi Rise Straight de Zara (25,95€)