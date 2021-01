El poncho con flecos de Mango que ha estrenado Sara Baceiredo es todo lo que necesitas para tus próximos looks

¿Aburrida de los clásicos cárdigans o jerséis de punto? Después de un año recurriendo a ellos una y otra vez (y no solo para el teletrabajo), es normal que nos apetezca añadir prendas totalmente nuevas al armario, opciones que además de ser tendencia tengan la capacidad de dar un nuevo giro de 180º a cualquier look. El poncho es una de ellas. Posiblemente no imaginaste volver a llevar este tipo de diseños sin mangas y con los flecos como protagonistas, pero ya sabemos que en cuestiones de moda todo son ciclos que se repiten una y otra vez.

Hace tan solo unos días era Paula Echevarría la que optado por un modelo de poncho-jersey de estética hippie y lograba poner de nuevo este tipo de prendas en el punto de mira, ahora ha sido Sara Baceiredo la que ha confirmado lo que ya parece un secreto a voces: el poncho dará mucho que hablar estas próximas semanas.

La influencer vasca ha acaparado todas las miradas este fin de semana con un look en tonos crudos en el que un espectacular poncho de lana y detalles de flecos ha sido el único gran protagonista. Se trata de un diseño que pertenece a la nueva colección de Mango y que está disponible únicamente a través de la página web por 49,99 euros.

Es calentito, original y muy versátil, cualquier look será especial si decides añadir colocar este poncho sobre tus hombros. ¿A qué esperas para seguir sus pasos y brillar con él este mes de febrero?

Mango

Poncho textura flecos de Mango (49,99 euros)