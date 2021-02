Amelia Bono dice que los vaqueros campana (perfectos para chicas bajitas) son más tendencia y más cómodos que unos leggings negros

Amelia Bono es una amante de los pantalones vaqueros. No hay estilo (ni color) que falte en su armario. La it girl española adora este tipo de diseños y así lo ha demostrado a través de su perfil de Instagram donde los looks con ellos como protagonistas son un habitual. En color blanco y corte palazzo, estilo baggy desgastado, clásicos skinny en negro.... Sus apuestas son muy versátiles, y eso es precisamente lo que cautiva al público, aunque si tuviéramos que destacar una silueta entre todas ellas, a la que recurre con más frecuencia, sin duda hablaríamos de los pantalones vaqueros estilo campana, los vaqueros perfectos para chicas bajitas.

Son tendencia, estilizan y además potencian la figura rápidamente. Amelia lo sabe y por eso no solo opta por ellos en ocasiones más especiales de la mano de americanas, camisas y originales botas sino también en el día a día con piezas más informales. Y su último look así lo demuestra.

Esta vez Amelia ha combinado unos vaqueros campana en tono azul oscuro con un chaleco de punto beige, biker negra de Mango y collares dorados. ¿Quieres apuntarte también a la tendencia de los vaqueros campana? Aquí tiene diferentes opciones para copiar el look de Amelia Bono.

JEANS ZW THE 90S FULL LENGTH (29,95€)

Vaqueros campana.

JEANS ZW PREMIUM MARINE STRAIGHT (29,95€)