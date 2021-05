La reina Letizia dice que la blazer de piel negra va a seguir siendo tu mejor aliada en las noches de primavera

¿Como has celebrado el Día de la Madre? Don Felipe y doña Letizia han finalizado el fin de semana acudiendo al Teatro Real con sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, por sorpresa al Teatro Real. Uno de esos planes que tanto le gustan a la reina Letizia y que seguro que sus hijas y el rey le han regalado para sorprenderla en su día. Y por eso han acudido todos al Teatro Real de Madrid para disfrutar de una tarde de ópera.

La Reina Letizia en el Teatro Real.

Para la ocasión, la reina Letizia ha optado por llevar su blazer de cuero, top rosa debajo y bailarinas. Un look muy primaveral donde ha dejado claro que tu blazer negra de invierno va a seguir siendo tu gran aliada en las noches de primavera.

¿Aún no tienes una en tu armario? El blazer de efecto piel ha sido una de las tendencias de este invierno que no puede faltar en tu armario porque además de ser más calentita que una blazer normal, te hace el look. Y Vicky Martín Berrocal como buena ‘insider’ de moda en nuestro país lo sabe. Y ella no se la ha quitado en todo el invierno en negro, y la reina Letizia dice que va a ser tu gran aliada en las noches más frías de primavera.

El look de la reina Letizia para una tarde de ópera.

La princesa Leonor, como de costumbre, ha optado por un estilismo muy similar a su madre. Ha vuelto ha apostar por su vestido de Hugo Boss de rayas, y lo ha combinado botas y también cazadora de cuero, muy parecida a la de su madre.

La Reina Letizia y Leonor.

La infanta Sofía, muy diferente en el estilo, ha lucido unos jeans flare tobilleros que son máxima tendencia, sus bailarinas destalonadas y abrigo de cuadros que en otros salidas le hemos visto a Leonor.