No hay camiseta MÁS bonita (y especial) que esta que le han hecho a Sara Carbonero sus hijos para el Día de la Madre

¿Puede ser MÁS bonita? Si siempre nos roban el corazón todos los looks de Sara Carbonero, este no nos ha podido gustar más. Y es que no puede ser más especial. La periodista acaba de compartir es su cuenta de Instagram esta camiseta que le han pintado sus hijos, Martín y Lucas, para el Día de la Madre.

Sara Carbonero en sus stories de Instagram.

Los hijos de Sara Carbonero han pintado una camiseta blanca con todo el espíritu de Slow Love con un ‘feliz Día de la Madre’, ‘mamá' y un arcoíris y unas estrellas de lo más especiales para Sara en este año tan duro personalmente.