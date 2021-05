Por qué fe y ciencia no se oponen.

“Esto lo entendería un niño de cuatro años, ¡rápido, que traigan a un niño de cuatro años!” La mayor parte de los intelectuales de ahora piensan que la fe es una especie de suicidio intelectual, que Dios no nos ha creado a nosotros, sino nosotros a él, que la ciencia y la religión no pueden ser reconciliadas; pensamiento mágico, lo llaman, incluso dentro de la comunidad científica. Hoy me permito analizar por qué esa premisa es un error, siempre he tenido claro que la mayoría, por el hecho de serlo, no tiene necesariamente razón, muy al contrario; negar a Dios, sin conocer todos los datos (que es como lo hace esa mayoría) y desde un juicio superficial, nacido de la inercia y de la espiral del silencio, no es precisamente científico. No olvidemos que la ciencia nunca niega las posibilidades. ¿Por qué negar la posibilidad de Dios?

Mucho antes de la cita de Groucho Marx, Mateo, 18 insistía: “De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como los niños, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos”

Por suerte algunos científicos de altísimo nivel lo ven de otra manera, el líder del Proyecto Genoma Humano y del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos durante más de una década, Francis Collins, viniendo del ateísmo llegó a la fe monoteísta (y cristiana) maravillado por sus descubrimientos, hasta el punto de escribir un libro que les recomiendo (“Cómo habla Dios”). Su principal argumento es que el tránsito del ateísmo a la fe, llega precisamente de la mano de la razón y el progreso científico: “Ninguna hipótesis actual se acerca a explicar cómo en el espacio de apenas ciento cincuenta millones de años el ambiente prebiótico que había en la Tierra dio lugar a la vida”

Collins considera que la elegancia que se esconde tras la complejidad de la vida es primero causa de asombro y después de fe en Dios, la elegancia digital del ADN, los componentes de las cosas vivas, desde el ribosoma que traduce el ARN en proteína, a la metamorfosis de la oruga en mariposa, son elementos estéticamente sublimes. En su testimonio manifiesta que no es posible valerse de la ciencia para desbancar la creencia en Dios, y en particular de la teoría de la evolución o de los descubrimientos en genética, para refutar las religiones monoteístas o para fundamentar el ateísmo.

Se atribuye a Werner Heisenberg, creyente y padre de la física cuántica que «El primer sorbo de un vaso de ciencia natural te hará ateo, pero, en el fondo del vaso, Dios te espera».

Verán, si algo he aprendido del contacto con científicos es a no dar absolutamente por sentada nunca, ninguna información que provenga de otros seres humanos con idénticas taras y limitaciones que yo o más porque “La fe no contradice el conocimiento, va más allá del conocimiento” Kierkegaard.

Albert Einstein decía que la fe sin ciencia es ciega, pero que la ciencia sin fe es coja. Lo cierto es que una y otra responden preguntas distintas y se complementan.

Un error habitual es pretender convertir a la biblia en un libro de ciencia cuando no pretende hablar un lenguaje científico sino explicar quién ha creado este mundo y para qué. Tanto en la fe (que no se parece en nada a la superstición) como en la ciencia, existe la confianza en revelaciones anteriores además de la razón. La ciencia tiene que reconocer que hay cuestiones que van más allá de su campo, el sentido de la vida, las preguntas últimas, la epistemiología… Con respecto a los dilemas que se nos plantean, no hay que tenerles miedo (hay conflicto constante en el mundo de la ciencia donde unas teorías rebaten a otras), el cristianismo debe estar siempre abierto a dialogar con la ciencia y no temer, ni acomplejarse por los avances científicos puesto que, si todos pretendemos honestamente llegar a la verdad, todos acabaremos acercándonos al mismo lugar. La ciencia es una de las herramientas que Dios nos da para entender lo que él hizo. Tenemos un cuerpo, el mundo es material, pero hay más. Por otra parte, el reduccionismo y el materialismo ahogan tanto que las personas acaban por dar el salto a la degradación de los valores, a la superstición y a las adicciones.

Robert Jastrow, premio nobel de física y agnóstico (se convirtió al cristianismo a la edad de sesenta años) reconoce que “no se puede negar la idea de diseño” y algunos científicos como Allan Rex Sandage, un conocido cosmólogo que recibió el equivalente al Nobel en su área científica considera “altamente improbable que un orden así proceda del caos, tiene que haber algún principio organizativo. Dios es la única explicación al milagro de la existencia, de por qué hay algo en lugar de la nada”.

Basta hojear un libro de anatomía o fijarse en el funcionamiento de una célula (no hablemos del sistema respiratorio, del pabellón auditivo) ... para darnos cuenta de que el cuerpo humano es una creación tan brillante e inimitable que deslumbraría al mejor ingeniero de todos los tiempos. ¿Cuál es la planta, el animal, el elemento o el astro que no lleve grabado el sello de quien Platón llamaba el “eterno geómetra”?.

Las ciencias físicas nos dicen que la materia es inerte, pero si lo es y el mundo material se mueve continuamente, debe haber un Principio fuera de la materia que produzca el movimiento. El universo no siempre existió. Tuvo un comienzo…. ¿qué lo causo? Los científicos no tienen una explicación para la repentina explosión de luz y materia.

¿Podríamos en la historia de la humanidad hacer una pregunta más relevante de si existe Dios?

La ciencia, si es ciencia, no puede permanecer al margen de la totalidad de las variables.

