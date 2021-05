Marta Hazas lleva la camisa de cuadros vichy en la que vivirás está primavera con vaqueros anchos y botines blancos (y que amarán las chicas francesas)

Es el estampado del momento. Ya no tenemos ninguna duda. Y si no tienes ninguna prenda en tu armario, ya tardas en hacerte con ella. Símbolo del buen tiempo y de los looks más chic de los 50, el estampado de cuadros más bucólico vuelve para protagonizar tus estilismos primaverales y veraniegos más elegantes. El estampado vichy es al verano lo que el tartán al invierno. Es el cuadro estival, el print que nos lleva a la Provenza y a los veranos en el campo. La culpa la tendría la actriz francesa Brigitte Bardot y Marta Hazas, que nos ha creado la necesidad de tener una camisa de cuadros vicky en nuestro armario.

La suya es de French Connection en cuadros azules y blancos y la ha combinado con un vaquero ancho y los botines blancos perfectos para estos días de locura primaveral con lluvia y frío.

Reta Check Tie Front Shirt (70€)

Camisa cuadro vichy Marta Hazas.