No SOLO vas a escuchar la música de C.TANGANA sin parar, ahora vas a necesitar llenar tu armario de otoño con estas prendas de su COLECCIÓN PARA BERSHKA

Vas a flipar amiga. Y no vas a pasar nada desapercibida, eso sí. ¿Aún no has visto la nueva colección de C.Tangana para Bershka? Pues prepárate porque si eres fan de su música, ahora también vas a necesitar llenar tu armario de otoño con las prendas de la marca de Inditex inspiradas en su último disco. Como todos los discos y todos los artistas que marcan una época, “El Madrileño” de C.Tangana no solo se escucha, también se viste. Y a partir de ahora, esta sensación va a ser literal: C.Tangana se une a Bershka para idear una colección de prendas y accesorios inspirada en el disco que a él le ha consolidado como artista total. Y a nosotros como fans totales.

C.TANGANA X BERSHKA es tradición, modernidad, sport y elegancia, España y América latina. De la misma manera que “El Madrileño” es uno de esos discos de consenso que no discrimina oyentes, es una colaboración llena de siluetas tanto masculinas como femeninas. Incluso las prendas para chico cuenta con un planteamiento de diseño unisex para que también lo puedan lucir ellas. ¡Prepárate para enamorarte!

Blazer cropped efecto piel C. TANGANA X BERSHKA (35,99€)

Blazer C Tangana. FOTO: bershka

Camisa satinada C. TANGANA X BERSHKA (39,99€)

Camisa satinada. FOTO: Bershka

Mono manga corta velvet bordado C. TANGANA X BERSHKA (39,99€)

Mono terciopelo. FOTO: Bershka

Sudadera capucha print fotográfico C. TANGANA X BERSHKA (39,99€)