Este es el nuevo VESTIDO VIRAL DE ZARA que nos hace pensar irremediablemente en ser la mejor vestida de las cenas de NAVIDAD

No amigas, no he perdido la cabeza, aunque se que lo estáis pensando. Que ya se yo que soy una loca de la Navidad, pero es que esta vez no ha sido mi culpa. Ni Mariah Carey ni leches. Este año ha sido Amancio Ortega el que ha anunciado que la Navidad está llegando con este vestido de estructura y perlas de Zara que nos hace pensar en todas las cenas de Navidad y en ser las mejores vestidas. Pero no te esperes a hacerte con el vestido porque ya se ha vuelto viral y está apuntito de agotarse en web.

Estamos hablando de este vestido corto de escote recto y tirantes anchos con detalle de aberturas laterales con aplicación de perlas tan en tendencia y cierre en espalda con cremallera oculta en costura. ¡Una fantasía!

VESTIDO ESTRUCTURA PERLAS (49,95€)

Vestido estructura perlas. FOTO: Zara

Vestido estructura perlas. FOTO: Zara