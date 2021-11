Dr. Martens y por qué son las botas que solucionan cualquier outfit aburrido y sin color

Cuántas veces nos hemos planteado qué botas son las mejores y cuáles son las idóneas para cualquier abrigo. Ya es hora de acabar con todas esas dudas y saber qué marca es la favorita por todas las influencers y por supuesto, por las celebrities mejor vestidas. Dr. Martens es esa firma que lleva décadas arrasando en todos los looks y es un básico en cualquier armario. No pienses que este zapato está solamente dirigido para un tipo de estilo, hay muchas mujeres que han apostado por Dr. Martens y consiguen un giro radical de sus looks.

Probablemente, sepas que estas botas tienen un origen militar. Actualmente, son las más famosas de la industria, tanto por la calidad de sus materiales, el color negro auténtico y por ser un símbolo de autenticidad. Dr. Martens está unida a los movimientos de tribus callejeras, y desde hace pocos años, antes se vinculan a esa persona inconformista y descontenta. Todo esto cambió y estos mensajes no están ligados a la marca. Chiara Ferragni, Gala Gonzalez o Aitana han escogido en muchas ocasiones esta marca para ir a un red carpet, posar en el street style o simplemente para crear un super look.

Paula Ordovás, amante de la comodidad y la ropa elegante, escogió unas botas de Dr. Martens para ir de paseo con su bici por Madrid. Si ella consigue unir prendas sencillas como una americana con estas botas, ¿por qué tú no lo puedes hacer? Con esta muestra de la influencer, ya puedes borrar la imagen de una estética más agresiva con estas botas.

Antes de conocer los nuevos modelos de Dr. Martens tienes que saber su historia. Estas botas militares surgieron por accidente, debido a que la familia Griggs estuvo durante seis décadas fabricando botas modestas desde 1901. El doctor Klaus Maertens entró en escena y todo cambió. Diseñó un zapato pensado para los soldados con lesiones en el tobillo.

Años después, tanto Klaus Maertens como el doctor Herbert Funk consiguieron la licencia y añadieron nuevas alternaciones: puntada de hilo amarillo y una suela acanalada de dos tonos. Incluyeron un lazo en el talón en negro y amarillo, con el nombre y el eslogan detrás. El 1 de abril de 1960 se comercializó el primer par: habían nacido la Dr Martens como las conocemos hoy.

¿Quién fue el primero en usar estas botas?

El líder de la banda The Who, Pete Townshend fue el primero en un concierto en 1966. Posteriormente, llegaría Will Smith o Demi Moore a finales de los noventa. A día de hoy todo el mundo tienen una Dr. Martens en su armario e incluso firmas como Valentino han diseñado conjuntamente.

Apunta todas las novedades de Dr. Martens y no pierdas el tiempo en disfrutar de estas botas militares con mucha historia.

BOTAS CON PLATAFORMA JADON EN PIEL (219,00 €)

Jadon es la versión de la bota clásica con plataforma extragruesa que conserva todos los detales originales. FOTO: Dr. Martens

1461 ICED A-COLD-WALL (249,00 €)

Zapato plano cuyas inspiraciones están en la herencia de ambas marcas: Dr. Martens x A-COLD-WALL*. FOTO: Dr. Martens

BOTAS AUDRICK HEAVEN BY MJ DAISY (239,00 €)

Bota diseñada con un estampado floral de margaritas al estilo grunge. FOTO: Dr. Martens

BOTINES 939 STÜSSY EN ANTE (199,00 €)