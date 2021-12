Blanca Suárez tiene la chaqueta más viral del invierno y nosotras hemos encontrado una versión en Zara

Su estilo diario a base de prendas relajadas y de aire deportivo es uno de los admirados por las expertas en moda, aunque también aparece siempre en las listas de las mejores vestidas cuando de una alfombra roja o de un evento de etiqueta se trata. Y es que Blanca Suarez sigue enamorándonos año tras año con sus elecciones de vestuario, pero sin duda cuando más nos gusta en cuando podemos emular sus looks con ropa de marcas fast fashion al alcance de nuestra mano. Algo que nos pasado con la última foto que ha compartido en su perfil de Instagram.

La actriz se encuentra de viaje en Nueva York, y entre paseos en exclusivos coches y helicópteros la hemos visto luciendo una de las chaquetas que desde hace unas semanas se ha convertido en el objeto de deseo más viral de la red social. Y no, no se trata de una prenda de fiesta, si no más bien de una chaqueta tipo biker en cuero negro con detalles de borrego, que como te pronosticamos allá por octubre, sería una de las favoritas de las trendsetters para encarar el frío. Aunque la actriz no ha compartido la marca a la que corresponde el modelo que ella lleva nosotras tenemos su versión zarera por menos de 70 euros, y ya se ha convertido en nuestra nueva obsesión para meter en nuestra wistlist navideña.

Cazadora efecto piel borreguillo, de Zara (69,95 euros)