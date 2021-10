Biker con borrego, la nueva chaqueta favorita para encarar el frío

Con la llegada del frío y las bajas temperaturas en general, la moda recurre a las prendas favoritas del otoño y el invierno: abrigos y cazadoras calentitos, de telas gruesas y abrigadas, que nos ayudan a vestir en esta época, pero eso sí, siempre a la moda y aportando un toque diferente. Ya hemos hablado de las prendas más típicas del entretiempo, como la gabardina o la chaqueta de tweed, y también algunas menos clásicas y más de plena tendencia como la americana de cuero y la chaqueta varsity. Y aunque seguramente las hemos dado un más que buen uso durante estos meses, y se lo seguiremos dando en primavera, llega el momento de dejarlas de lado en favor de prendas más resistentes.

Pero lo cierto es que para muchas parece que nos cuesta el momento de dar el salto y ponernos el abrigo. Quizás sea por el miedo a pasar demasiado calor, o por la incomodidad muchas veces de cargar con él de un sitio a otro, especialmente si tu abrigo pesa y tienes que andar al trabajo caminando. Por ello la moda, desde hace algunas temporadas, pareció encontrar la solución perfecta en una prenda de aire vintage, que convirtió en un híbrido a medio camino entre las cazadoras y loas abrigos, y que puedes seguir llevando incluso en los meses más fríos. Se trata de la biker de borrego o cazadora de pelo.

La tradicional chaqueta de cuero, que hace ya décadas dio el salto de su ambiente rockero para incorporarse al armario femenino (si bien hacía todavía más tiempo que ocupaba gran parte del masculino). Pero no hablamos de la biker de siempre, si no de su versión invernal; esto es completada con un interior de borrego, que se centra especialmente en el forro, cuello y mangas, aunque a veces suele llevar también detalles en el bajo, bolsillos y alguna que otra costura. Las que la han probado afirman que no tiene nada que envidiar al abrigo más calentito, con una diferencia, y es que aporta un toque informal a la vez que pesa bastante menos. Los modelos en negro son una apuesta segura, pero no son las únicas, y es que las tiendas nos ofrecen versiones en los colores más clásicos del otoño, como el beige o el marrón.

