Regalos originales y básicos para hombres expertos en el cuidado facial

En menos de 72 horas, Papá Noel cogerá su trineo y llevará todos los regalos que hemos pedido en nuestras cartas, e incluso para los amigos, familia o pareja. Si todavía no has escrito la lista de regalos y deseos para el 2022, no te preocupes porque tanto para los Reyes Magos como para Papá Noel, seguro que les llegan tus peticiones desde Instagram. Antes de todo, tendrás que saber qué regalar en esta ocasión a tu padre, mejor amigo o novio. Si tienen una afición, la elección de los regalos es más sencilla, como el cuidado facial. El mundo de la cosmética en el hombre, cada vez es más amplia y por lo tanto, no tendrás ningún problema en encontrar el regalo perfecto.

Tanto para prevenir las primeras arrugas, recortar con mayor facilidad la barba o una buena colonia para el día a día, son regalos que son unos clásicos, pero que siempre funcionan genial. Por cierto, en la lista que hemos elaborado para conseguir el mejor regalo encontrarás algunos detalles para complementar.

Apunta los siguientes regalos, que harán más fácil la rutina de belleza a cualquier hombre. No importa su edad.

CORTAPELOS PROFESIONAL METÁLICO (59,31€)

Cortapelos con cuatro guías de corte. FOTO: Jata

Este cortapelos destaca por su precisión y el fácil manejo en el ámbito doméstico. Con esta herramienta digital, hay una unión de la estética vintage con la tecnología más puntera. ¡Un regalo perfecto para Navidad!

SOLUCIÓN TONIFICANTE CON ÁCIDO (9,99 €)

Solución tonificante para cuidado facial. FOTO: THE ORDINARY

¿La persona que tienes que regalar es experta en cosmética? La solución tonificante de The Ordinary está pensada para ese hombre, que sabe cómo quiere tener su piel y cuáles son los mejores ingredientes. Contiene ácido glicólico.

CREMA DE OJOS ANTIEDAD (9,99 €)

Contorno de ojos con retinol. FOTO: THE INKEY LIST

Aunque todos tengamos una buena alimentación y logramos dormir unas siete horas, nuestra mirada está cansada y necesita un poco de ayuda. La crema de ojos antiedad con retinol de The Inkey List, logra mediante una formulación mejorar las líneas de expresión.

BÁLSAMO ANTIARRUGAS FIRMEZA (40,50 €)

Antiarrugas Firmeza Clarins Men. FOTO: Clarins

Todo el mundo, tanto mujer como hombre, quiere tener el producto clave para eliminar al momento las arrugas o disimular. Clarins tiene el producto antiarrugas perfecto, para cualquier hombre con piel madura. ¡No fallarás!

CREMA HIDRATANTE GEL GLACIAL (27,83 €)

Crema fría para hidratación profunda. FOTO: BIOTHERM HOMME

En cualquier kit de belleza, no puede faltar una buena crema hidratante con efecto frío. Biotherm Homme tiene esa crema que en menos de 72 horas, consigue firmeza en pieles secas o mixtas.

LOEWE SOLO (69,69 €)

Kit de colonia unisex. FOTO: Loewe

Una colonia es un básico en cualquier lista de regalos, eso sí, si quieres que sea una buena sorpresa incluye el pack de Loewe. Está inspirada en un estado de armonía y equilibrio entre el día y la noche.