Estos son los cinco tipos de zapatos que las francesas no se quitan en todo el invierno

Parece que no nos cansaremos nunca de decir que las mujeres francesas son un icono de estilo, pasen los años que pasen. Si bien la época estival es la favorita para inspirarnos en sus looks bucólicos y mediterráneos, para el invierno también saben cómo vestir de una manera única y especial, apostando por el minimalismo pero siempre con ese charm que tanto envidiamos. Pero esta vez no vamos a fijarnos en su ropa, si no en sus zapatos. Uno de los accesorios que más delatan a una francesa, y que raramente están elegidos al azar. Por eso hemos querido reunir aquí los cinco más característicos que las mujeres galas no se quitan en todo el invierno.

Botas de estampado serpiente

Aunque sabemos que las francesas son amantes de los tonos lisos y aceptan pocos estampados en sus looks, el animal print es un recurrente en su armario, pero siempre en forma de pequeñas dosis, como es el caso de este tipo de botas, que añaden para dar un toque diferente y alegre a sus estilismos más básicos.

Bota lemmie estampado pitón logotipo, de Guess (104,50 euros)

Mocasines

Aunque estos zapatos no son algo típicamente francés (han sido más las británicas las que los han llevado históricamente), las mujeres galas los han convertido en uno de sus preferidos, especialmente aquellos modelos de suela gruesa para el invierno.

Mocasín con hebilla metalizada, de Parfois (31,99 euros)

Combat boots

Es quizás el zapato que menos esperábamos ver a las francesas, pero lo cierto es que mirando el street style de la capital nos hemos sorprendido de ver cómo las combinan con vestidos cortos de punto y medias tupidas o vaqueros de pernera ancha para darle un toque elegante.

Botas de cordones y suela gruesa, de H&M (23,99 euros)

Mery Janes

El zapato más característicos dude las francesas es sin duda la mercedita (con permiso de las bailarinas). Sobre todo en épocas de frío, ya que su ligero tacón no solo los hacen más aptos para evitar el frío suelo, si no que también pueden llevarse desde el trabajo a cualquier evento.

Merceditas de charol con doble hebilla, de Monpiel (84,92 euros)

Botas ecuestres

No sabemos si es por la moda que algunas parisinas tienen de dejar la ciudad el fin de semana y huir al campo, por lo cómodas y abrigadas que son o por una cuestión de puro moda, pero este tipo de calzado en versión sencilla se está convirtiendo en uno de sus imprescindibles en cuanto llega el otoño.

Bota plana de piel, de Zara (119 euros)