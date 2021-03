Ni el vestido de Dua Lipa y Taylor Swift nos han arreglado el lunes al ver los estilismos MÁS horteras (incluida Beyoncé) de los Premios Grammy

Antes de verlos vas a necesitar un café. O una doble. Quién avisa no es traidora. Y los looks de estos Premios Grammy son todos los adjetivos que se te pueden venir a la cabeza, menos elegantes y favorecedores. La noche de los Premios Grammy 2021 prometía. Pero se ha quedado en eso. Las alfombras rojas todavía no han vuelto a la normalidad, pero para ver estos tampoco hace falta. Ni Dua Lipa con su Versace ha conseguido arreglarlos la mañana al ver estos estilismos de lo más horteras. ¿Preparadas? ¡Aquí van!

Taylor Swift de Oscar de la Renta

Taylor Swift.

Dua Lipa de Versace

dua lipa.

Beyoncé

Los Angeles (United States), 15/03/2021.- A handout photo made available by The Recording Academy shows Beyonce accepting the Best R&B Performance award for 'Black Parade' onstage during the 63rd Annual Grammy Awards ceremony at the Los Angeles Convention Center, in Los Angeles, California, USA, 14 March 2021. (Estados Unidos) EFE/EPA/Kevin Winter / HANDOUT ATTENTION EDITORS: IMAGE TO BE USED ONLY IN RELATION TO THE STATED EVENT / HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES/NO ARCHIVES

Harry Styles de Gucci

Harry Styles.

Bad Bunny de Burberry

Bad Bunny arrives at the 63rd annual Grammy Awards at the Los Angeles Convention Center on Sunday, March 14, 2021. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP)

Billie Eilish de Gucci

Billie Eilish.

Noah Cyrus de Schiaparelli

Noah Cyrus.

Phoebe Bridgers de Thom Browne