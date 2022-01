Si eres fan de las zapatillas, estos son los modelos que tienes que pedir a los Reyes Magos

A día de hoy, es más fácil encontrar uno o más pares de zapatillas en el armario de cualquier mujer casi que unas clásicas bailarinas. Y no nos referimos a las zapatillas de deporte especialmente compradas para realizar ejercicio o ir al gym no, si no a algún diseño de lo que las marcas denominan específicamente lifestyle. Esto es, calzado pensado exclusivamente para pasear y lucir en tu día a día, sin tener relacionado ninguna actividad física en su funcionalidad.

Desde hace unos años, tal ha sido la devoción del mundo de la moda por este tipo de zapatos que si nos paramos a analizar detenidamente la calle seguramente contaremos más números de ellas que de tacones botines, y eso solo entre las mujeres. Porque de ser un complemento usado casi exclusivamente para el deporte y los fines de semana relajados, la moda hace ya unas temporadas que lo convirtió en el calzado por excelencia de las urbanistas, apto tanto para vaqueros como para trajes sastre, y por lo tanto útil para ir a hacer la compra y pasear como también para asistir a reuniones de trabajo e incluso cenas y comidas no demasiado formales.

Conozco a más de una mujer que en apenas cinco años ha llenado su armario con tantos modelos de pura tendencia que si sumamos su precio seguramente valgan más que el resto de zapatos juntos. Y lo cierto es que nosotras cada vez más seguimos ese mismo camino. Quizás por la comodidad intrínseca en nuestro guardarropa que nos ha dejado la pandemia, o porque Instagram nos ha dado mil y una ideas de looks perfectos con zapatillas, el caso es que nos resistimos a dejarlas de lado, y por eso una buena idea es aprovechar momentos claves del año para ampliar nuestra colección, como la llegada de Sus Majestades Los Reyes Magos.

Zapatillas de cuero en azul y rojo V12, de Veja (130 euros)

Zapatillas de cuero en azul y rojo V12, de Veja FOTO: Veja

Air Force 1 Fontanka, de Nike (119,99 euros)

Air Force 1 Fontanka, de Nike FOTO: Nike

Zapatillas Fresh Foam 1880, de New Balance (100 euros)

Zapatillas Fresh Foam 1880, de New Balance FOTO: New Balance

Zapatilla top ten, de Adidas (90 euros)

Zapatilla top ten, de Adidas FOTO: Adidas

Club C 85 Vintage, de Reebook (100 euros)

Club C 85 Vintage, de Reebook FOTO: Reebook

Si no sabes qué pedir o qué regalar, puede que alguno de estos cinco diseños te inspiren para añadir a tu armario una zapatilla de plena actualidad que estamos seguras no te quitarás hasta el verano. Además, algunas incluyen desde la opción de personalizar hasta la posibilidad de elegir cada pie de una talla. Piénsalo bien, porque es una inversión a largo plazo.