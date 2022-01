No vas a poder esperar a REBAJAS para copiarle a VICTORIA FEDERICA la sudadera Levi’s que no te vas a quitar en la nueva ‘Vaguada polar’

¿Cómo has empezado el año? Pues Victoria Federica como acabó 2021, junto a su novio en Formigal. Pero no solo de esquiar y de sus fiestas con influencers vive el Instagram de la hija de Marichalar, ahora también nos muestra imágenes de lo más románticas junto a su novio cenando. Y eso es lo que ha hecho este primer lunes del 2022 en Formigal. Pero nosotras en lo que nos hemos fijado ha sido en su sudadera Levi’s y no hemos parado hasta dar con ella. ¿Esperar a rebajas 2022? No creo. Y además nos va a venir a la perfección para esta nueva ‘Vaguada polar’ de frío que nos han dicho nuestros compañeros que llega a España.

Como en aquella ocasión, esta nueva “Vaguada polar” volverá a hacer descender el mercurio de gran parte de España. A partir de este martes 4 de enero los termómetros empezaran a registrar una bajada progresiva, especialmente en el este y norte de la península. ¡Necesitamos la sudadera de Victoria Federica!

Victoria Federica en Formigal junto a su novio. FOTO: @blancacaffa

Se trata de una sudadera negra con capucha y el logo de la marca en diferentes colores.

Sudadera negra. FOTO: levi's

Nos parece perfecta para ir a la nieve como Victoria o para los días más fríos en la ciudad con unos vaqueros.