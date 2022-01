Rocío Osorno nos enseña cómo darle una nueva vida a una camisa blanca gracias a esta prenda de H&M

Pocas prendas en el armario femenino son tan versátiles y atemporales como la camisa blanca. Da igual que hablemos de un modelo de aire masculino, de corte ancho que de diseños más femeninos y románticos con detalles de volantes, lazos o incluso encaje. Esta prenda siempre será capaz de sacarte de más de un apuro estilístico. Además, no importa el tiempo que pase, porque envejece igual de bien que unos vaqueros de corte recto.

Aunque aquí somos fervientes defensoras de la camisa blanca en su mínima expresión, y creemos que es tal su poder estilístico que no necesita ningún adorno más para ser protagonista, puede que a veces la idea de este minimalismo llevado al extremo resulte aburrida o quizás anodina. Por ello hemos querido traerte el último look de una de nuestras influencers favoritas, Rocío Osorno. La diseñadora sevillana ha lucido una camisa XXL de Zara en tela satinada a modo de vestido. Pero lo que más nos ha llamado la atención no son las medias de rejilla de Calzedonia, ni las botas por encima de la rodilla, si no un bonito y llamativo bustier negro con detalles de lentejuelas que lleva encima y que firma H&M.

Camisa satinada oversize, de Zara (22,95 euros)

Camisa satinada oversize, de Zara FOTO: Zara

Bustier de malla con cuentas bordadas, de H&M (79,99 euros)

Bustier de malla con cuentas bordadas, de H&M FOTO: H&M

No solo es una buena opción para darle un aire nuevo a cualquier camisa, si no que además te permite reutilizar las prendas más festivas que hayas comprado para estas navidades y que no sepas cómo volver a usar en tu día a día.